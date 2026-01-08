Через хуртовини в ряді регіонів зупинили рух вантажівок

Сильний снігопад, ожеледиця та штормовий вітер мінімізували безпеку на гірській дорозі. Снігові перемети на проїзній частині унеможливили рух на Р-21 в межах ділянки 19+000-45+039 км.

Про критичну ситуацію о 10-й ранку повідомила на своїй ТГ-сторінці Укртрансбезпека. А через дві години з'явилося сповіщення про аналогічну ситуацію в іншому регіоні країни.

О 12:15 відомство повідомило про закриття руху для вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами Н-22 та М-06 у Рівненській та Житомирській областях. Причина така сама - сильний снігопад, вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині.

Читайте також Польська поліція з зимовими мандатами дуже прискіплива

В обох випадках УТБ закликала у разі настання ДТП за участю вантажного та пасажирського транспорту оперативно інформувати чергового Укртрансбезпеки за номером +380505083286.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Агентства відновлення за телефоном +380674006080.

Також це відомство попросило автоперевізників та водіїв врахувати такі обставини при плануванні поїздок.

До речі, ще вчора через сильну хуртовину та обмежену видимість на гірських перевалах тимчасово Львівщина запровадила обмеження руху для великовантажного транспорту у напрямку Закарпатської області.

Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки дорожнього руху та для недопущення заторів і аварійних ситуацій.