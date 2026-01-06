Польська поліція з зимовими мандатами дуже прискіплива

ФОТО: Cezary Aszkiełowicz,Agencja Wyborcza.pl|
У Польщі існує ціла наука про те, як прибрати сніг з машини і не отримати штраф
Балансувати між поспіхом та обов'язками водія не варто. Спеціалісти радять спочатку почистити скло, дзеркала, фари й інші плафони зовнішніх світлових приладів, а вже потім їхати.
Прибирання снігу з даху з одночасним прогріванням мотора також шкідливе й може обернутися штрафом. Втім, як зазначають експерти moto.pl, штрафи за усілякі "жмурки" з ПДР, ігнорування вимог "зимових" статей може обернутися штрафом у 3000 злотих, тобто 35 313 гривень у конвертації. Про штрафні бали інспектори поліції також не забудуть – обов'язково приплюсують.
Водій має бачити і бути на видноті
Неписане правило зими нагадує, що погано підготовлений автомобіль – це не лише питання комфорту, а й закону. Через це поліція реагує на транспортні засоби, не очищені від снігу. А потім вона дивує водіїв штрафами, сума яких залежить від розміру загрози.
Отож жається підказка про те, які елементи автомобіля потрібно очистити, який ризик недбалості та на що приділяє дорожній патруль. В першу чергу слід знати, що поліція стежить за видимістю та безпекою.
Найпоширеніші підстави для штрафу:
- вікна вкриті інеєм або снігом, тому водій погано бачить дорогу;
- номерні знаки невидимі;
- вогні вкриті снігом або льодом;
- на даху сніг, який може падати на інших учасників дорожнього руху.
Зазвичай зимовову виїзду передує більш ранній вихід до машини та її ретельна і продумана підготовка – так дешевше та спокійніше. Фото: Agencja Wyborcza.pl
У разі виявлення таких випадків поліція може одночасно висунути кілька правопорушень, що в сумі може сягати до 3000 злотих покарання та додаткових штрафних балів.
І якщо прибирання снігу зводиться до "дірки в склі" перед кермом, то не розраховуйте на зниження тарифу – ви не на бронетранспортері і не на лінії фронту, а на дорозі загального користування.
Що потрібно почистити й чому це важливо
Коли йдеться про прибирання автомобіля вранці, то тут немає жодної філософії. Тут все підпорядковано одному – транспортний засіб має бути повністю готовий до руху.
Що чистимо:
- лобове скло, оскільки воно відповідає за видимість і реакцію;
- заднє вікно, бо зворотний хід "для молитви" не є легальним,
- дзеркала, без них ви не зможете безпечно виконувати маневри;
- світло, невидиме світло — справжня загроза для інших;
- номерні знаки, покриті — це ще один штраф;
- дах, сніг може злетіти й вдарити машину позаду вас.
Отож, поліція зацікавлена у повній видимості та відсутності небезпеки. Якщо щось загрожує – у водія проблема. Якщо все чисто – тема закрита.