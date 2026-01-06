Польская полиция с зимними мандатами очень придирчива

Балансировать между спешкой и обязанностями водителя не стоит. Специалисты советуют сначала почистить стекла, зеркала, фары и другие плафоны внешних световых приборов, а уже потом ехать.

Уборка снега с крыши с одновременным прогревом мотора также вредна и может обернуться штрафом. Впрочем, как отмечают эксперты moto.pl, штрафы за всевозможные "жмурки" с ПДД, игнорирование требований "зимних" статей может обернуться штрафом в 3000 злотых, то есть 35 313 гривен в конвертации. О штрафных баллах инспекторы полиции также не забудут – обязательно приплюсуют.

Водитель должен видеть и быть на виду

Неписаное правило зимы напоминает, что плохо подготовленный автомобиль – это не только вопрос комфорта, но и закона. Поэтому полиция реагирует на транспортные средства, не очищенные от снега. А потом она удивляют водителей штрафами, сумма которых зависит от размера угрозы.

Поэтому дается подсказка о том, какие элементы автомобиля нужно очистить, какой риск халатности и на что уделяет дорожный патруль. В первую очередь следует знать, что полиция следит за видимостью и безопасностью.

Самые распространенные основания для штрафа:

окна покрыты инеем или снегом, поэтому водитель плохо видит дорогу;

номерные знаки невидимы;

огни покрыты снегом или льдом;

на крыше снег, который может падать на других участников дорожного движения.

Обычно зимнему выезду предшествует более ранний выход к машине и ее тщательная и продуманная подготовка – так дешевле и спокойнее. Фото: Agencja Wyborcza.pl

В случае выявления перечисленных выше случаев полиция может одновременно выдвинуть несколько правонарушений, что в сумме может достигать до 3000 злотых наказания и дополнительных штрафных баллов.

И если уборка снега сводится к "дырке в стекле" перед рулем, то не рассчитывайте на снижение тарифа – вы не на бронетранспортере и не на линии фронта, а на дороге общего пользования.

Что нужно почистить и почему это важно

Когда речь идет об уборке автомобиля утром, то здесь нет никакой философии. Здесь все подчинено одному – транспортное средство должно быть полностью готово к движению.

Что чистим:

лобовое стекло, поскольку оно отвечает за видимость и реакцию;

заднее окно, потому что обратный ход "для молитвы" не является легальным,

зеркала, без них вы не сможете безопасно выполнять маневры;

свет, невидимый свет - настоящая угроза для других;

номерные знаки, покрыты - это еще один штраф;

крыша, снег может слететь и ударить машину позади вас.

Поэтому, полиция заинтересована в полной видимости и отсутствии опасности. Если что-то угрожает - у водителя проблема. Если все чисто – тема закрыта.