Украинский водитель в Польше едва не повредил полицейскую машину

Существенная проблема зимнего сезона в очередной раз встала перед автоперевозчиками, поскольку первые в Европе морозы и снегопады заставили задуматься над безопасностью движения. Поэтому проблема “ледяного насморка” фур и другого коммерческого транспорта выходит на передний план.

Инцидент с ледяной глыбой под колесами машины полицейского патруля произошел неделю назад в Польше. Об этом рассказывает Policja Slaska.

Полиция также в зоне риска

Отснятый видеорегистратором сюжет датирован 21 ноября. Экипаж дорожной полиции выполнял обычное патрулирование по безопасности движения. На трехполосной автомагистрали A4 автомобиль двигался позади магистрального тягача с полуприцепом и собирался идти на обгон, когда с крыши полуприцепа соскользнула большая ледяная глыба.

Из видео видно, что за какую-то секунду-другую эта глыба могла влететь в лобовое стекло или на капот автомобиля. К счастью, она упала на поверхность дороги перед полицейской машиной и никто в том инциденте не пострадал.

За рулем был водитель из Украины

На водителя ждал не очень приятный разговор с полицейским патрулем. У правоохранителей было основание не только остановить водителя тяжелого автомобиля, но и финансово наказать его.

Водителем оказался 43-летний гражданин Украины. Его обвинили в управлении транспортным средством, состояние которого может поставить под угрозу других участников дорожного движения.

Выписанный штраф оказался большим – 3000 злотых. В конвертации это примерно 34 930 гривен.

Виновником остается водитель

Проблема ледяных глыб актуальна не только для Польши, но и всей транспортной отрасли Европы. Украина здесь не исключение.

Несмотря на то, что водитель отвечает за правильную подготовку транспортного средства и полуприцепа к рейсу, полностью возлагать на него вину не стоит.

Снегоуборка требует инвестиций

При любых обстоятельствах автомобиль, независимо от типа и размера, начиная от легкого коммерческого транспорта типа LCV и заканчивая тяжелыми фурами, должен избавиться от снега, льда и всего мусора.

Прежде всего это вопрос как эстетики, так и безопасности, что обусловлено ПДД любой страны. Таким образом владельцы и менеджеры транспортных компаний, а также дорожные службы должны позаботиться об инвестициях в решения, облегчающие водителям эффективно убирать лед и снег.

Речь идет о безопасных специализированных платформах, конструкции для чистки крыш грузовиков, полуприцепов. С помощью таких устройств и уборки можно реально повлиять на повышение безопасности дорожного движения.

Правила требуют и одновременно это запрещают

В европейских правилах дорожного движения, как и в украинских, водитель несет ответственность за управление транспортным средством, который представляет угрозу для других участников дорожного движения. А по ледяным глыбам и снегу на крыше этот вопрос еще серьезнее. И здесь опять-таки водитель ответственный.

Практика показывает, что вес толстого ледового слоя может составлять около 50 килограммов. На скорости такой вес эквивалентен выпущенному спортсменом тяжелому ядру. Такое столкновение может быть критическим.

Работа на высоте – не для водителя

Однако здесь следует знать, что подъем на крышу грузовика, например с помощью лестницы, считается "работой на высоте" или "работой с риском падения". В разных странах такой термин определяют по-разному.

Водителю с лопатой на крыше грузовика техника безопасности находиться запрещает, но его можно штрафовать за снег на крыше. Коллаж: Авто24

Такая работа требует определенных навыков, что достигается обучением на специальных курсах. Без этого, как и без атрибутики страхования на высоте, соответствующего инструмента, это запрещается делать.

Не расчистил – плохо, а лезть на крышу – запрещено

Таким образом водители не должны заниматься уборкой снега ни с крыши грузовика, ни с полуприцепа. Это – просто опасно, часто заканчивается трагическими последствиями падения с полуприцепа.

Лучший выход – пандусы на стоянках, но по всей Европе это дефицит. Поэтому, крайним остается водитель, который отвечает за свое транспортное средство во время движения, но которому по технике безопасности запрещается вылезать на крышу и счищать снег...