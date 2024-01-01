Что придумали шведы, чтобы фура не буксовала на скользком подъеме

Традиционный форум Scania Winter 2025 выставил на показ свои лучшие образцы с акцентом на зимние условия эксплуатации. Об этом сообщает 40ton.net

Среди тестовых грузовиков – магистральный тягач Scania 770S Highline 6×4. Он получил мощнейший 770-сильный дизельный мотор V-8, а также новую, созданную специально для него трансмиссией типа G38, отличающуюся усиленной конструкцией.

Кстати где проверяют наличие цепей на грузовиках

Scania 770S также имеет систему Slirej по разбрасыванию мелкого щебня под колеса. Такое инженерное решение улучшает сцепление колес автомобиля с поверхностью скользкой дороги.

Мелкие щебеночные фракции для тонкого слоя на скользкой дороге действуют не хуже шипованных колес. Фото: 40ton.net

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Простое решение укомплектовать еще в заводских условиях автомобиль небольшим боксом для щебня мелкой фракции снимает целый ряд проблем и автомобиль может стабильно работать на скользкой дороге вверх или вниз. Сыпучий материал через широкий ролик, прижат к колесам пневматической подушкой, тоненьким слоем сыплется как раз под протектор.

Благодаря посыпанной дорожке автомобиль без цепей легко преодолевает подъемы даже в гололед. Колеса в таком случае не пробуксовывают. Если мелкие частицы набиваются в щели протектора – не беда. Втиснутые туда камешки мелкой фракции напоминают шипованную резину и это позволяет автомобилю без буксования преодолевать подъем.

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С таким наполнителем автомобиль меньше расходует топлива, поскольку у него отсутствуют буксования и многократные попытки преодолеть скользкий участок дороги.

Довольно интересно и необычно выглядела Scania 590R Normal с колесной формулой 6×4, рессорной подвеской и 27-тонным прицепом на чрезвычайно длинном дышле. Она была настолько отодвинута от базового автомобиля, что это требовало установки дополнительного габаритного фонаря.

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Как выяснилось, в нормах Норвегии GVM наборы прописаны на основе параметров длины как всего комплекта (это обычно играет роль в случае полуприцепов) или расстояния между последней осью грузовика и первой осью прицепа (это обычно засчитывается в случае трейлеров).

Длинное дышло прицепа не прихоть разработчиков, а атрибут нормативной нагрузки на дорогу. Фото: 40ton.net

При увеличении этого расстояния между осями как минимум до 3,7 метра шестиосный автопоезд с прицепом может весить 50 тонн. Если на промежутке 3,00-3,69 метра разрешается 47 тонн, то при расстоянии менее 3 метров GVM набора допускается грузоподъемность только 26 тонн. Это обусловлено максимально равномерным распределением давления на дорогу.

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Конечно, были и другие хорошие современные модели (см. видео внизу), которые привлекали внимание. Однако большой интерес вызвала классическая Scania 93M 250 4×4, взятая с военных складов. Она чем-то напоминает советскую "шишигу", ГАЗ-66.

Вот так выглядит "скандинавская шишига" Scania 93M 250 4×4. Фото: 40ton.net