Що придумали шведи, щоб фура не буксувала на слизькому підйомі

Традиційний форум Scania Winter 2025 виставив на показ свої кращі зразки з акцентом на зимові умови експлуатації. Про це повідомляє 40ton.net

Серед тестових вантажівок – магістральний тягач Scania 770S Highline 6×4. Він отримав найпотужніший 770-сильний дизельний мотор V-8, а також нову, створену спеціально для нього трансмісією типу G38, що відрізняється посиленою конструкцією.

До речі де перевіряють наявність ланцюгів на вантажівках

Scania 770S також має систему Slirej з розкидання дрібного щебеню під колеса. Таке інженерне рішення поліпшує зчеплення коліс автомобіля з поверхнею слизької дороги.

Дрібні щебеневі фракції для тонкого шару на слизькій дорозі діють не гірше шипованих коліс. Фото: 40ton.net

Раніше можна було купувати найдешевшу “цивілку” від будь-якої страхової. Адже у випадку ДТП кошти виплачувала компанія іншого автовласника. Тепер виплачує відшкодування та компанія, у якої придбав поліс. Тож страхову потрібно вибирати не лише за ціною поліса, а й за її репутацією на ринку. Страхова компанія ARX - один з лідерів ринку в Україні, має 30-річний досвід та належить великому канадському холдингу. Рекламна інформація

Просте рішення укомплектувати ще в заводських умовах автомобіль невеличким боксом для щебеню дрібної фракції знімає цілий ряд проблем і автомобіль може стабільно працювати на слизькій дорозі вгору чи вниз. Сипучий матеріал через широкий ролик, притиснутий до коліс пневматичною подушкою, тоненьким шаром сиплеться якраз під протектор.

Завдяки посипаній доріжці автомобіль без ланцюгів легко долає підйоми навіть в ожеледицю. Колеса в такому випадку не пробуксовують. Якщо дрібні частинки набиваються в щілини протектора – не біда. Втиснуті туди камінці дрібної фракції нагадують шиповану гуму і це дозволяє автомобілю без буксування долати підйом.

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З таким наповнювачем автомобіль менше витрачає палива, оскільки у нього відсутні буксування та багаторазові спроби подолати слизьку ділянку дороги.

Доволі цікаво і незвично виглядала Scania 590R Normal з колісною формулою 6×4, ресорною підвіскою та 27-тонним причепом на надзвичайно довгому дишлі. Вона була настільки відсунута від базового автомобіля, що це вимагало встановлення додаткового габаритного ліхтаря.

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Як з’ясувалося, в нормах Норвегії GVM набори прописані основі параметрів довжини як всього комплекту (це зазвичай відіграє роль у випадку напівпричепів) чи відстані між останньою віссю вантажівки та першою віссю причепа (це зазвичай зараховується у випадку трейлерів).

Довге дишло причепа не примха розробників, а атрибут нормативного навантаження на дорогу. Фото: 40ton.net

При збільшенні цієї відстані між осями щонайменше до 3,7 метра шестивісний автопоїзд із причепом може важити 50 тонн. Якщо на проміжку 3,00-3,69 метра дозволяється 47 тонн, то при відстані менш як 3 метри GVM набору допускається вантажність лише 26 тонн. Це обумовлено максимально рівномірним розподілом тиску на дорогу.

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Звісно, були й інші гарні сучасні моделі (див. відео внизу), що привертали увагу. Однак неабиякий інтерес викликала класична Scania 93M 250 4×4, взята із військових складів. Вона чимось нагадує радянську "шишигу", ГАЗ-66.

Ось так виглядає "скандинавська шишига" Scania 93M 250 4×4. Фото: 40ton.net