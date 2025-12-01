Український водій у Польщі ледь не пошкодив поліцейську машину

Суттєва проблема зимового сезону в черговий раз постала перед автоперевізниками, оскільки перші в Європі морози та снігопади змусили задуматися над безпекою руху. Відтак проблема "крижаної нежиті" фур та іншого комерційного транспорту виходить на передній план.

Інцидент з крижаною брилою під колесами машини поліцейського патруля стався тиждень тому у Польщі. Про це розповідає Policja Slaska.

Читайте також "Шапка" снігу на авто та прогрів двигуна у місті: за що взимку штрафують автовласників у Польщі

Поліція також в зоні ризику

Відзнятий відеореєстратором сюжет датований 21 листопада. Екіпаж дорожньої поліції виконував звичайне патрулювання з безпеки руху. На трисмуговій автомагістралі A4 автомобіль рухався позаду магістрального тягача з напівпричепом й збирався йти на обгін, коли з даху напівпричепа зіслизнула велика крижана брила.

З відео видно, що за якусь секунду-другу ця грудка могла влетіти в лобове скло чи на капот автомобіля. На щастя, вона впала на поверхню дороги перед поліцейською машиною і ніхто в тому інциденті не постраждав.

За кермом був водій з України

На водія чекала не дуже приємна розмова з поліцейським патрулем. У правоохоронців була підстава не тільки зупинити водія важкого автомобіля, але й фінансово покарати його.

Водієм виявився 43-річний громадянин України. Його звинуватили у керуванні транспортним засобом, стан якого може поставити під загрозу інших учасників дорожнього руху.

Виписаний штраф виявився великим – 3000 злотих. У конвертації це приблизно 34 930 гривень.

Читайте також За очищення снігу на авто з увімкненим двигуном водіїв починають штрафувати

Винуватцем залишається водій

Проблема крижаних брил актуальна не тільки для Польщі, але й усієї транспортної галузі Європи. Україна тут не виняток.

Попри те, що водій відповідає за правильну підготовку транспортного засобу та напівпричепа до рейсу, повністю покладати на нього вину не варто.

Снігоприбирання потребує інвестицій

За будь-яких обставин автомобіль, незалежно від типу та розміру, починаючи від легкого комерційного транспорту типу LCV і закінчуючи важкими фурами, має позбутися снігу, льоду та всього сміття.

Насамперед це питання як естетики, так і безпеки, що обумовлено ПДР будь-якої країни. Таким чином власники та менеджери транспортних компаній, а також дорожні служби повинні подбати про інвестиції в рішення, що полегшують водіям ефективно прибирати лід і сніг.

Мова йде про безпечні спеціалізовані платформи, конструкції для чищення дахів вантажівок, напівпричепів. За допомогою таких пристроїв та прибирання можна реально вплинути на підвищення безпеки дорожнього руху.

Правила вимагають і водночас це забороняють

У європейських правилах дорожнього руху, як і в українських, водій несе відповідальність за керування транспортним засобом, який становить загрозу для інших учасників дорожнього руху. А щодо крижаних брил та снігу на даху це питання ще серйозніше. І тут знову-таки водій відповідальний.

Читайте також Що придумали шведи, щоб фура не буксувала на слизькому підйомі

Практика показує, що вага товстого льодового шару може становити близько 50 кілограмів. На швидкості така вага еквівалентна випущеному спортсменом важкому ядру. Таке зіткнення може бути критичним.

Робота на висоті – не для водія

Однак тут слід знати, що підйом на дах вантажівки, наприклад за допомогою драбини, вважається "роботою на висоті" або "роботою з ризиком падіння". У різних країнах такий термін визначають по-різному.

Водієві з лопатою на даху вантажівки техніка безпеки перебувати забороняє, але його можна штрафувати за сніг на даху. Колаж: Авто24

Така робота потребує певних навичок, що досягається навчанням на спеціальних курсах. Без цього, як і без атрибутики страхування на висоті, відповідного інструменту, це забороняється робити.

Не розчистив – погано, а лізти на дах – заборонено

Таким чином водії не повинні займатися прибиранням снігу ні з даху вантажівки, ні з напівпричепа. Це – просто небезпечно, часто закінчується трагічними наслідками падіння з напівпричепа.

Найкращий вихід – пандуси на стоянках, але по всій Європі це дефіцит. Отож, крайнім лишається водій, який відповідає за свій транспортний засіб під час руху, але якому за технікою безпеки забороняється вилазити на дах й зчищати сніг…