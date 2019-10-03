4-6 жовтня у Києві буде обмежений рух автотранспорту у зв’язку із проведенням бігового марафону. Рух транспорту буде перекрито на близько 40 вулицях Києва та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона.

У перші вихідні жовтня, 4-6 жовтня, у зв’язку з проведенням Київського міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon у центральній частині міста буде обмежений рух транспорту. Також зміняться маршрути громадського транспорту.

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У п’ятницю, 4 жовтня, у районі Софійської площі розпочнуть підготовчі роботи, тому вже о 21:00 буде обмежено рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською. Розблоковано рух цими вулицями буде вже у неділю, 6 жовтня, о 22:00.

Зранку 5 жовтня для транспортного руху будуть закриті вулиці Трьохсвятительська та Володимирська (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської). Рух ними також буде відновлено 6 жовтня о 22:00.

Обмежувати і поновлювати рух іншими вулицями Києва під час марафону будуть поступово. Усю трасу Київського марафону розбито на умовні “ділянки”, рух транспорту на яких буде відновлюватися одразу після того, як бігуни їх подолають.

Наприклад, площа Перемоги та вулиці Жилянська та Саксаганського будуть відкриті для автомобілістів вже об 11:15 в неділю, доступ до моста Патона з’явиться близько 13:15, а от тим, хто захоче проїхатися вулицею Січових Стрільців, доведеться зачекати до 16:00.

Організатор Київського марафону, компанія Run Ukraine, приносить вибачення та рекомендує киянам та гостям міста завчасно спланувати своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.

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