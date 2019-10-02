Ділки працювали в Рівненській та Житомирській областях, а розмитнювали через Житомирську регіональну митницю.

Співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів, який "спеціалізувався»" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю.

Група осіб зареєструвала кілька компаній у Житомирі і Рівному, а також кілька компаній в офшорних зонах. Реквізити цих компаній ділки використовували під час імпорту автомобілів із держав Євросоюзу. При цьому за рахунок заниження вартості транспортних засобів та відповідно зменшення обов’язкових митних платежів до державного бюджету автівки "дешевшали" фактично вдвічі.

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За оперативними даними, з початку цього року через “руки” зловмисників пройшло понад 400 автомобілів (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, пасажирські автомобілі тощо), завезених в Україну за заниженою митною вартістю. За попередніми оцінками, за цей період бюджет держави недоотримав приблизно 10 мільйонів гривень обов’язкових митних платежів і зборів.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели півтора десятка обшуків у службових приміщеннях Житомирської митниці та її структурних підрозділах, а також за місцями реєстрації фірм-учасників центру. Під час слідчих дій вилучено чорнові записи, реєстраційні і бухгалтерські документи, документи митного оформлення, печатки фірм та оргтехніку, на якій "виготовлялася" документація тощо. Слідчі Управління СБУ в Житомирській області провадять досудове розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого перевіряється інформація щодо причетності до протиправної діяльності посадовців митниці. Заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

Нагадаємо, що "євробляхарі" страйкують, щоб знизити митні платежі.