Дельцы работали в Ровненской и Житомирской областях, а растаможивали через Житомирскую региональную таможню.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили центр минимизации налоговых платежей, который “специализировался” на растаможивании транспортных средств по заниженной оценочной стоимости.

Группа лиц зарегистрировала несколько компаний в Житомире и Ровно, а также несколько компаний в оффшорных зонах. Реквизиты этих компаний дельцы использовали при импорте автомобилей из государств Евросоюза. При этом за счет занижения стоимости транспортных средств и соответственно уменьшения обязательных таможенных платежей в государственный бюджет машины "дешевели" фактически вдвое.

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По оперативным данным, с начала этого года через “руки” злоумышленников прошло более 400 автомобилей (грузовики, автобусы, микроавтобусы, пассажирские автомобили и т. п), завезенные в Украину по заниженной таможенной стоимости. По предварительным оценкам, за этот период бюджет государства недополучил около 10 миллионов гривен обязательных таможенных платежей и сборов.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели полтора десятка обысков в служебных помещениях Житомирской таможни и ее структурных подразделениях, а также по местам регистрации фирм-участников центра. Во время следственных действий изъяты черновые записи, регистрационные и бухгалтерские документы, документы таможенного оформления, печати фирм и оргтехника, на которой "изготавливалась" документация и тому подобное. Следователи Управления СБУ в Житомирской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни. Мероприятия проводились под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Напомним, что "евробляхеры" бастуют, чтобы снизить таможенные платежи.