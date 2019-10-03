4-6 октября в Киеве будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением бегового марафона. Движение транспорта будет перекрыто на 40 улицах Киева и трех мостах: Северном, Гаванском и мосту Патона.

В первые выходные октября, 4-6 октября, в связи с проведением Киевского международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon в центральной части города будет ограничено движение транспорта. Также изменятся маршруты общественного транспорта.

Читайте также: Назначен новый глава Укравтодора с 20-летним стажем

В пятницу, 4 октября, в районе Софийской площади начнут подготовительные работы, поэтому уже в 21:00 будет ограничено движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Разблокировано движение по этим улицам будет уже в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

Утром 5 октября для транспортного движения будут закрыты улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской). Движение по ним также будет возобновлено 6 октября в 22:00.

Ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные “участки”, движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.

Например, площадь Победы и улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты для автомобилистов уже в 11:15 в воскресенье, доступ к мосту Патона появится около 13:15, а вот тем, кто захочет проехаться по улице Сечевых Стрельцов, придется подождать до 16:00.

Организатор Киевского марафона, компания Run Ukraine, приносит извинения и рекомендует киевлянам и гостям города заблаговременно спланировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.

Также интересно: СБУ разоблачила компанию, которая дешево растаможивала автомобили