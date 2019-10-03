Укравтодор возглавил Олег Федоренко, который уже 20 лет занимается строительством и содержанием украинских дорог.

Сегодня Правительство приняло решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Федоренко Олега Владимировича, который имеет 20-летний опыт работы в дорожной отрасли.

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До назначения на должность Олег Федоренко работал начальником Управления эксплуатации дорог Государственного агентства автомобильных дорог Украины, ранее – в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП “Киевский облавтодор”.

Имеет профильное образование – Украинский Транспортный Университет по специальности инженер-строитель.

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