Укравтодор очолив Олег Федоренко, який вже 20 років займається будівництвом та утриманням українських доріг. Результати його роботи відчули на собі багато українських автомобілістів.

Сьогодні Уряд прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України на Федоренка Олега Володимировича, який має 20-річний досвід роботи у дорожній галузі.

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До призначення на посаду Олег Федоренко працював начальником Управління експлуатації доріг Державного агентства автомобільних доріг України, раніше – у Службі автомобільних доріг у Київській області та ДП “Київський облавтодор”.

Має профільну освіту - Український Транспортний Університет за спеціальністю інженер-будівельник.

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