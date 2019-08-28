Тимчасові обмеження можливі в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе.

У зв'язку з візитом до Києва радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона 28-29 серпня можливі обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони (УДО).

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В УДО уточнили, що обмеження можливі незначні і тимчасові: "Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до указу президента України від 3 жовтня 2006 р №815 / 2006" Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду особи, щодо якої здійснюється державна охорона "буде забезпечувати безпеку і надавати супровід делегації США на території України протягом візиту 28-29 серпня ", - уточнили в УДО.

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