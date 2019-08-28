Временные ограничения возможны в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

В связи с визитом в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона 28-29 августа возможні ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны (УГО).

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В УГО уточнили, что ограничения возможны незначительные и временные: "Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006 г. №815 / 2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита 28-29 августа", – уточнили в УГО.

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