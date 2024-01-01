Через зменшення швидкості у містах до 32,2 миль/год у Великобританії подешевшали страховки

В останні роки запровадження обмеження швидкості 20 миль/год стало гарячою точкою в деяких регіонах. У вересні 2023 року Уельс запровадив стандартне обмеження на 20 миль/год (32,2 км/год) у населених пунктах, але після негативної реакції уряд зазначив, що на деяких ділянках доріг повернеться до 30 миль/год (48,3 км/год), повідомляє The Guardian.

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В Англії міста, включно з Лондоном, запровадили зони 20 миль/год. Загалом 265 км його доріг тепер підпадають під це обмеження швидкості, і в планах буде ще більше. Невдовзі очікується введення обмеження 20 миль/год на дорогах у житлових районах Манчестера, а також у центрі міста.

Реакція бізнесу не забарилася – вже в червні минулого року одна зі страхових компаній повідомила, що кількість пошкоджених транспортних засобів в Уельсі скоротилися на 20%. Тоді компанія заявила, що на зменшення ДТП “очевидно вплинуло” обмеження швидкості. Пізніше у страховій зазначили, що середньостатистичний водій міг би заощаджувати 50 фунтів стерлінгів на рік на своєму полісі автострахування, якби подібні обмеження зони були розгорнуті по всій країні.

Страхові компанії дотримали слова – наразі середня ціна нового полісу більш ніж на 160 фунтів стерлінгів дешевша, ніж рік тому. Причому зниження вартості полісів може тривати й надалі. Консалтингова компанія з ціноутворення Pearson Ham заявила: “Ми очікуємо подальшого падіння вартості страхування автомобілів у 2025 році”.