Більшість водіїв схильні перевищувати швидкість: дослідження

Як розповідає Motor1, в новому дослідженні AAA водії визнали, що мають небезпечні звички водіння, які, на їхню думку, є неправильними. Наприклад, перевищення швидкості в понад 25 км/год або більше, в зонах, де діє обмеження швидкості руху.

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Респонденти зізналися, що протягом останніх 30 днів систематично перевищували швидкість на автострадах, тоді як 36% розганялися на понад 15 км/год вище дозволеного на житлових вулицях. Водночас 27 процентів хоча б раз проїхали на червоне світло, а ще 12,4 відсотка зізналися, що їздили без паска безпеки.

В рамках дослідження експерти також попросили водіїв оцінити кожну з цих форм поведінки як “дуже або надзвичайно небезпечну”, й лише 48,6% сказали, що перевищення швидкості є надзвичайно небезпечним. 61 відсоток водіїв сказали, що перевищення швидкості на дорогах у населених пунктах є поганим, у той час, як 80% вважають, що проїзд на червоне світло є неправильним.

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Водночас 75,9 процента, вважають, що непристебнутий ремінь безпеки небезпечний. Окрім цього, в результатах дослідження також йдеться, що 35,5% опитуваних водили автомобіль з телефоном в руках, проте, 60 відсотків водіїв зазвичай використовують бездротове підключення Apple CarPlay або Android Auto. Водії віком від 19 до 24 років зізналися, що найчастіше користуються своїми пристроями під час водіння.