Аварійність перед святами зростає: дослідження

За основу аналітики Motive взяли аналіз дорожньої ситуації у США з 17 по 23 грудня 2023 року. Підрахунки показали, що у ці дні спостерігалося збільшення кількості випадків перевищення швидкості на 10%, а зіткнень – на 32% порівняно з іншими днями грудня 2023 року. Всі поспішали на свято, але не всі вчасно доїхали.

"Там потужний трафік, тому прискорення зростає. Щомісяця в нашій мережі реєструється понад 30 мільйонів випадків перевищення швидкості. А ще ж щільність потоку, підвищений трафік на дорогах і погодні умови. Загалом період кінця року є дуже небезпечним для водіїв на дорозі", – зазначив керівник відділу стратегічної аналітики Motive в Хеміш Вудроу.

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У водіїв комерційного транспорту в такі дні дуже насичений графік і терміни доставки товарів. Дані Motive свідчать про різке зростання небезпечної поведінки за кермом напередодні Різдва, спричинене скороченням термінів доставки, збільшенням трафіку та небезпечними погодними умовами.

Діаграми показують різке зростання кількості аварій та швидкості у Різдвяний час. Інфографіка: Motive

Понад 65% зазначених вище аварій через перевищення швидкості та зіткнення сталися саме на мокрій, засніженій або крижаній дорозі.

Майже половина (47%) усіх зіткнень відбувається з настанням темряви. Навіть попри те, що вдень на дорозі більше транспортних засобів, а з сутінками їх менше.

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Пік порушень робочого часу (HOS) також припадає на свята, оскільки водії намагаються дотримуватись термінів доставки. Протягом двох тижнів після ажіотажу кількість порушень, як правило, зменшується.