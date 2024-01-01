Зіткнення профі: статистика досліджень не радує

Звіт визначав, як часто нині професійні водії потрапляють у ДТП. Для цього проаналізовано записи про роботу понад мільйона транспортних засобів, включаючи вантажівки, мікроавтобуси й таксі. Про це з посиланням на Geotab розповідає 40ton.net.

Зібрано дані з п’ятнадцяти країн, розташованих у Європі, Африці, Північній та Південній Америці. Європейський континент "представляли" Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія.

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Загальні висновки звіту полягають у тому, що середній пробіг професійних водіїв між зіткненнями зменшується. У 2022 році одна небезпечна подія сталася в середньому на відстані 1,7 мільйона кілометрів. Однак у 2023 році середній показник був на 17,5 відсотка нижчим і становив 1,54 мільйона кілометрів на подію.

Найгірша ситуація в Німеччині. У 2022 році місцеві професійні водії мали одне зіткнення в середньому на 1,8 мільйона кілометрів. Однак у 2023 році дані німецьких компаній показали одне зіткнення в середньому на 1,3 мільйона кілометрів.

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Таким чином, частота потрапляння в зіткнення на дорогах Німеччини зросла більш ніж на 27 відсотків. Велика Британія дала зростання на 19 відсотків. Сполучені Штати зі зростанням 12 відсотків також показали погані результати.

З п’ятнадцяти країн лише три зафіксували значне зниження участі професійних водіїв у зіткненнях. У Бразилії частота таких подій знизилася на 4 відсотки, в Італії – на 5,25 відсотка, в Іспанії – на 5,7 відсотка. Експерти дослідження пояснюють ці результати загальним покращенням безпеки дорожнього руху в цих країнах, у тому числі завдяки посиленню правил та активізації інспекційних служб.

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Тут слід пояснити, що статистика звіту стосується зіткнень, а не лише ДТП. Також йдеться про події, в яких немає загиблих і постраждалих. Крім того, у звіті фіксувалися зіткнення з будь-якої сторони – як професійних водіїв, так і інших учасників дорожнього руху. Жодної різниці в цьому відношенні в статистиці не зроблено.