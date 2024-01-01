Столкновение профи: статистика исследований не радует

Отчет определял, как часто нынче профессиональные водители попадают в ДТП. Для этого проанализировали записи о работе более миллиона транспортных средств, включая грузовики, микроавтобусы и такси. Об этом со ссылкой на Geotab рассказывает 40ton.net.

Собраны данные из пятнадцати стран, расположенных в Европе, Африке, Северной и Южной Америке. Европейский континент "представляли" Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания.

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Общие выводы отчета заключаются в том, что средний пробег профессиональных водителей между столкновениями уменьшается. В 2022 году одно опасное событие произошло в среднем на расстоянии 1,7 миллиона километров. Однако в 2023 году средний показатель был на 17,5 процента ниже и составил 1,54 миллиона километров на событие.

Худшая ситуация в Германии. В 2022 году местные профессиональные водители имели одно столкновение в среднем на 1,8 миллиона километров. Однако в 2023 году данные немецких компаний показали одно столкновение в среднем на 1,3 миллиона километров.

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Таким образом, частота попадания в столкновения на дорогах Германии выросла более чем на 27 процентов. Великобритания дала рост на 19 процентов. Соединенные Штаты с ростом 12 процентов также показали плохие результаты.

Из пятнадцати стран только три зафиксировали значительное снижение участия профессиональных водителей в столкновениях. В Бразилии частота таких происшествий снизилась на 4 процента, в Италии – на 5,25 процента, в Испании – на 5,7 процента. Эксперты исследования объясняют эти результаты общим улучшением безопасности дорожного движения в этих странах, в том числе благодаря ужесточению правил и активизации инспекционных служб.

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Здесь следует пояснить, что статистика отчета касается столкновений, а не только ДТП. Также речь идет о событиях, в которых нет погибших и пострадавших. Кроме того, в отчете фиксировались столкновения с любой стороны – как профессиональных водителей, так и других участников дорожного движения. Никакой разницы в этом отношении в статистике не сделано.