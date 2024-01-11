Герой нашей публикации Боб Спунер, который на одной машине проездил 63 года и намотал на ней 14 миллионов километров, попал перед новым годом в ужасную аварию.

О мировой легенде мы писали в публикации "Дальнобойщик проездил на одной машине 63 года и 14 миллионов километров" 3 декабря 2023 года. Эту удивительную историю прочитали почти 100 000 поклонников Авто24. И вот сегодня редакция получила из первых рук сообщение, что 25 декабря Боб попал в ДТП. Конечно же, не по своей вине.

Его пикап Chevrolet K1500 Silverado сбил грузовик Volvo, водитель которого не справился с управлением из-за скользкого покрытия. Если точнее, то это был полуприцеп. Произошло событие в сложных зимних условиях во время метелицы на дороге I-80 в Небраске. Магистральный тягач-капотник Volvo VNL с полуприцепом занесло, перекинуло на правый бок поперек дороги. При этом Chevrolet и получил сильный удар.

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Таким образом, водитель-дальнобойщик, который за 63 года безаварийной работы наездил на одной машине почти 14 миллионов километров и перевез несколько миллионов тонн грузов, серьезно пострадал от своего младшего менее опытного коллеги-дальнобойщика.

Боба госпитализировали с многочисленными травмами головы, травмой шеи и распадом легких. Почти две недели он находился в коме. За ним присматривает жена Рамона. Сейчас он уже в сознании, врачи прогнозируют в лучшем случае длительное выздоровление.

Вот так выглядел Chevrolet K1500 Silverado, за рулем которого был Боб Спунер. Фото: gofundme.com

Восьмого января Боба подняли в кресло на 30 минут, чтобы помочь легким изменить положение. Девятого января он был немного беспокойный. Принимает по два антибиотика при небольшом налете пневмонии.

Покрытие страховки уже закончилось. Очевидно, на лечение уже используются деньги от проданного легендарного грузовика Peterbilt. В Америке прокатилась волна пожертвований на лечение соотечественника и легендарного героя-дальнобойщика. Деньги пересылают как профессиональные водители, так и автолюбители и просто отзывчивые люди, далекие от логистики и грузовых перевозок. Переводят по 50, 100, 200, 500 и даже 1000 долларов.

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Есть надежда, что Боб Спунер поправится, за состоянием его здоровья сейчас следит все профессиональное сообщество американских водителей. Желают скорейшего выздоровления и поклонники его рекорда со всего мира. Редакция Авто24 не исключение. Будем сообщать читателям о состоянии его здоровья.