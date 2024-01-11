Герой нашої публікації Боб Спунер, який на одній машині проїздив 63 роки та намотав на ній 14 мільйонів кілометрів, потрапив перед новим роком у жахливу аварію.

Про світову легенду ми писали в публікації "Далекобійник проїздив на одній машині 63 роки та 14 мільйонів кілометрів” 3 грудня 2023 року. Цю дивовижну історію прочитали майже 100 000 шанувальників Авто24. І ось сьогодні редакція отримала з перших рук повідомлення, що 25 грудня Боб потрапив у ДТП. Звісно ж, не зі своєї вини.

Його пікап Chevrolet K1500 Silverado збила вантажівка Volvo, водій якої не впорався з керуванням через слизьке покриття. Якщо точніше, то це був напівпричіп. Сталося це у складних зимових умовах під час хурделиці на дорозі I-80 у Небрасці. Магістральний тягач-капотник Volvo VNL з напівпричепом занесло, перекинуло на правий бік поперек дороги. При цьому Chevrolet й отримав сильний удар.

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Таким чином, водій-далекобійник, який за 63 роки безаварійної роботи наїздив на одній машині майже 14 мільйонів кілометрів та перевіз кілька мільйонів тонн вантажів, серйозно постраждав від свого молодшого менш досвідченого колеги-далекобійника.

Боба госпіталізували з численними травмами голови, травмою шиї та розпадом легенів. Майже два тижні він перебував у комі. За ним наглядає дружина Рамона. Нині він уже при свідомості, лікарі прогнозують у кращому випадку тривале одужання.

Ось такий вигляд мав Chevrolet K1500 Silverado, за кермом якого був Боб Спунер. Фото: gofundme.com

Восьмого січня Боба підняли в крісло на 30 хвилин, щоб допомогти легеням змінити положення. Дев’ятого січня він був трохи неспокійний. Приймає по два антибіотика при невеликому нальоті пневмонії.

Покриття страховки вже закінчилося. Вочевидь, на лікування вже використовуються гроші від проданої легендарної вантажівки Peterbilt. В Америці прокотилася хвиля пожертвувань на лікування співвітчизника й легендарного героя-далекобійника. Гроші пересилають як професійні водії, так і автолюбителі та просто чуйні люди, далекі від логістики та вантажних перевезень. Переказують по 50, 100, 200, 500 і навіть 1000 доларів.

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Є сподівання, що Боб Спунер поправиться, за станом його здоров’я нині слідкує вся професійна спільнота американських водіїв. Бажають швидкого одужання і шанувальники його рекорду з усього світу. Редакція Авто24 не виняток. Будемо повідомляти читачам про стан його здоров’я.