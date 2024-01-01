Аварийность перед праздниками растет: исследование

За основу аналитики аналитики Motive взяли анализ дорожной ситуации в США с 17 по 23 декабря 2023 года. Подсчеты показали, что в эти дни наблюдалось увеличение количества случаев превышения скорости на 10%, а столкновений – на 32% по сравнению с другими днями декабря 2023 года. Все спешили на праздник, но не все вовремя доехали.

"Там мощный трафик, поэтому ускорение растет. Ежемесячно в нашей сети регистрируется более 30 миллионов случаев превышения скорости. А еще плотность потока, повышенный трафик на дорогах и погодные условия. В общем период конца года является очень опасным для водителей на дороге", – отметил руководитель отдела стратегической аналитики Motive в Хэмиш Вудроу.

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У водителей коммерческого транспорта в такие дни очень насыщенный график и сроки доставки товаров. Данные Motive свидетельствуют о резком росте опасного поведения за рулем накануне Рождества, вызванное сокращением сроков доставки, увеличением трафика и опасными погодными условиями.

Диаграммы показывают резкий рост количества аварий и скорости в Рождественское время. Инфографика: Motive

Более 65% указанных выше аварий из-за превышения скорости и столкновения произошли именно на мокрой, заснеженной или ледяной дороге.

Почти половина (47%) всех столкновений происходит с наступлением темноты. Даже несмотря на то, что днем на дороге больше транспортных средств, а с сумерками их меньше.

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Пик нарушений рабочего времени (HOS) также приходится на праздники, поскольку водители стараются соблюдать сроки доставки. В течение двух недель после ажиотажа количество нарушений, как правило, уменьшается.