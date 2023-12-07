Страховой институт дорожной безопасности IIHS из США настаивает на обязательном ограничении скорости, чтобы положить конец "эпидемии агрессивного вождения".

Эксперты этой некоммерческой организации, финансируемой автомобильными страховыми компаниями, отмечают, что более четверти всех ежегодных смертей в ДТП произошли из-за превышения скорости. IIHS, который проводит независимые краш-тесты и изучает безопасность автомобилей, а также другие члены коалиции Road to Zero призвали автопроизводителей и регуляторов продвигать технологию интеллектуальной помощи при скорости (ISA), а также ставить ограничители скорости в новых автомобилях.

Авторы коалиционного обращения приводят пример Европы, где ISA станет обязательной для новых транспортных средств уже с 2024 года. Упомянутая выше технология использует GPS и камеры для определения господствующего ограничения скорости и предупреждения водителей, когда они едут слишком быстро.

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Существует несколько различных версий технологии интеллектуального контроля скорости – пассивные и активные.

Большинство европейских законодательных актов сосредоточено на пассивных версиях, направленных на визуальные, звуковые или тактильные оповещения водителей о превышении скорости. В конечном итоге водители должны поддерживать соответствующую скорость.

Активные системы ISA содержат механизмы (часто через педаль акселератора), которые затрудняют превышение скорости. Самая строгая из этих активных систем будет электронным способом ограничивать транспортные средства до ограничения скорости, хотя Национальное управление безопасностью движения на трассах NTSB Министерства транспорта США пока не призывает к таким резким мерам.

В разных штатах США действует собственная система ограничения скоростей. Фото: uproad.com

IIHS и другие члены коалиции Road to Zero (Дорога к нулю) хотят, чтобы сейчас в американских транспортных средствах была обязательная хотя бы технология предупреждения. Они называют это отправной точкой и призывают Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) установить стандарты эффективности для этой технологии и требовать, чтобы новые транспортные средства предупреждали водителей, если они превышают скорость.

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Также IIHS рекомендует, чтобы скоростные транспортные средства были оборудованы вторичными системами ISA, которые уменьшают мощность двигателя автомобиля, когда он пересекает пороговое значение скорости. Это было бы очень полезно для подростков, которые чаще, чем другие возрастные группы водителей превышают скорость и попадают в ДТП.