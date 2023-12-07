Страховий інститут дорожньої безпеки IIHS з США наполягає на обов’язковому обмеженні швидкості, щоб покласти край "епідемії агресивного водіння".

Експерти цієї некомерційної організації, що фінансується автомобільними страховими компаніями, зазначають, що понад чверть усіх щорічних смертей у ДТП сталися через перевищення швидкості. IIHS, який проводить незалежні краш-тести та вивчає безпеку автомобілів, а також інші члени коаліції Road to Zero закликали автовиробників і регуляторів просувати технологію інтелектуальної допомоги при швидкості (ISA), а також ставити обмежувачі швидкості в нових автомобілях.

Автори коаліційного звернення наводять приклад Європи, де ISA стане обов’язковою для нових транспортних засобів вже з 2024 року. Згадана вище технологія використовує GPS і камери для визначення панівного обмеження швидкості та попередження водіїв, коли вони їдуть занадто швидко.

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Існує кілька різних версій технології інтелектуального контролю швидкості – пасивні та активні.

Більшість європейських законодавчих актів зосереджено на пасивних версіях, що спрямовані на візуальні, звукові або тактильні сповіщення водіїв про перевищення швидкості. В кінцевому підсумку водії повинні підтримувати відповідну швидкість.

Активні системи ISA містять механізми (часто через педаль акселератора), які ускладнюють перевищення швидкості. Найсуворіша з цих активних систем буде електронним способом обмежувати транспортні засоби до обмеження швидкості, хоча Національне управління безпекою руху на трасах NTSB Міністерства транспорту США поки не закликає до таких різких заходів.

У різних штатах США діє власна система обмеження швидкостей. Фото: uproad.com

IIHS та інші члени коаліції Road to Zero (Дорога до нуля) хочуть, щоб наразі в американських транспортних засобах була обов’язкова хоча б технологія попередження. Вони називають це відправною точкою та закликають Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) встановити стандарти ефективності для цієї технології та вимагати, щоб нові транспортні засоби попереджали водіїв, якщо вони перевищують швидкість.

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Також IIHS рекомендує, щоб транспортні засоби, які часто їздять на швидкості, були обладнані вторинними системами ISA, які зменшують потужність двигуна автомобіля, коли він перетинає порогове значення швидкості. Це було б дуже корисно для підлітків, які частіше, ніж інші вікові групи водіїв перевищують швидкість і потрапляють у ДТП.