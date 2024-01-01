Большинство водителей склонны превышать скорость: исследование

Как рассказывает Motor1, в новом исследовании AAA водители признали, что имеют опасные привычки вождения, которые, по их мнению, являются неправильными. Например, превышение скорости в более 25 км/ч или более, в зонах, где действует ограничение скорости движения.

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Респонденты признались, что в течение последних 30 дней систематически превышали скорость на автострадах, тогда как 36% разгонялись более чем на 15 км/ч выше разрешенного на жилых улицах. В то же время 27 процентов хотя бы раз проехали на красный свет, а еще 12,4 процента признались, что ездили без ремня безопасности.

В рамках исследования эксперты также попросили водителей оценить каждую из этих форм поведения как “очень или чрезвычайно опасную”, и только 48,6% сказали, что превышение скорости является чрезвычайно опасным. 61 процент водителей сказали, что превышение скорости на дорогах в населенных пунктах является плохим, в то время, как 80% считают, что проезд на красный свет является неправильным.

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В то же время 75,9 процента, считают, что непристегнутый ремень безопасности опасен. Кроме этого, в результатах исследования также говорится, что 35,5% опрошенных водили автомобиль с телефоном в руках, однако, 60 процентов водителей обычно используют беспроводное подключение Apple CarPlay или Android Auto. Водители в возрасте от 19 до 24 лет признались, что чаще всего пользуются своими устройствами во время вождения.