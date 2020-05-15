Відновлення роботи сервісних центрів МВС після зняття карантинних обмежень прогнозовано потягнуло за собою виникнення величезних черг.

Після відновлення своєї роботи, сервісні центри МВС працюють за попереднім записом, який здійснюється:

✅ через функціонал "Запис в електронну чергу", розміщений на сайті

✅ за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС - до тих сервісних центрів МВС, у яких електронна черга ще не запроваджена.

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"Запис можливий на 2 тижні вперед, але, зважаючи на величезний попит, що спостерігається наразі, вільні записи швидко заповнюються. Якщо в обраний день вже немає вільних записів, пропонуємо спробувати записатися наступного дня.

На жаль, через одночасні численні запити, у роботі функціоналу запису до електронної черги можуть спостерігатися тимчасові перебої, також з цієї ж причини спостерігаються складнощі із записом до черги в телефонному режимі.

Телефон для довідок (044) 290 19 88 та усі телефони регіональних сервісних центрів МВС працюють безперебійно, але, на жаль, усі лінії поки що перевантажені. Ми робимо усе можливе, щоб усі охочі змогли якомога швидше отримати обрані послуги", - сказано в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

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