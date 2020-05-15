Восстановление работы Сервисных центров МВД после снятия карантинных ограничений прогнозируемо повлекло за собой возникновение огромных очередей.

После восстановления своей работы, сервисные центры МВД работают по предварительной записи, которая осуществляется:

✅ через функционал "Запись в электронную очередь", размещенный на сайте

✅ по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД – в те сервисные центры МВД, в которых электронная очередь еще не введена.

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"Запись возможна на 2 недели вперед, но, несмотря на огромный спрос, который наблюдается сейчас, свободные записи быстро заполняются.

Если в выбранный день уже нет свободных записей, предлагаем попробовать записаться на следующий день.

К сожалению, из-за одновременных многочисленных запросов, в работе функционала записи в электронную очередь могут наблюдаться временные перебои, также по этой же причине наблюдаются сложности с записью в очередь в телефонном режиме.

Телефон для справок (044) 290 19 88, и все телефоны региональных сервисных центров МВД работают бесперебойно, но, увы, все линии пока перегружены. Мы делаем все возможное, чтобы все желающие смогли как можно быстрее получить выбранные услуги", – сказано в сообщении Главного сервисного центра МВД.

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