Chery представила твердотільну батарею нового типу

На конференції Chery Global Innovation Conference 2025, що відбулася 18 жовтня в місті Уху, компанія продемонструвала прототип батареї з рекордною щільністю енергії 600 Вт·год/кг — одним із найвищих показників серед усіх китайських виробників на сьогодні.

Проривна технологія та безпека

Розробку здійснив Науково-дослідний інститут твердотільних акумуляторів Chery, який застосував твердий електроліт, виготовлений методом полімеризації in-situ, у поєднанні з літій-марганцевим катодом підвищеної ємності.

Компанія стверджує, що навіть під час екстремальних випробувань — проколювання цвяхом чи пошкодження свердлом — елемент не загоряється та не виділяє диму.

За розрахунками Chery, такі батареї дозволять електромобілям долати понад 1500 км у теорії і приблизно 1300 км у реальних умовах.

Пілотна експлуатація запланована на 2026 рік, а серійне виробництво — на 2027-й, що може дати Chery перевагу над конкурентами BYD і CATL, які планують аналогічні кроки у той самий період.

Фінансові результати та стратегія компанії

Інноваційна прем’єра відбулася на тлі рекордних фінансових показників Chery. У вересні 2025 року компанія експортувала 137 624 автомобілі (+26,2% до минулого року) — п’ятий місяць поспіль із результатом понад 100 тисяч одиниць.

За перше півріччя дохід Chery сягнув 141,6 млрд юанів (19,5 млрд доларів США), що на 26,3% більше, ніж рік тому.

Після IPO в Гонконзі 35% залучених коштів компанія спрямувала на дослідження й розробки, ще 25% — на технології наступного покоління, серед яких і проєкт твердотільних батарей.

Глобальний контекст і виклики

Презентація Chery відбулася на тлі світової гонки за комерціалізацію твердотільних акумуляторів. Свої програми розвивають Toyota та Sumitomo Metal Mining, які спільно працюють над прискоренням виробництва катодних матеріалів.

За прогнозами EVTank, до 2030 року світові поставки твердотільних батарей досягнуть 614 ГВт·год, що складе понад 10% глобального обсягу виробництва.

Втім, головним бар’єром залишається висока собівартість — сьогодні вона приблизно у 2,8 раза вища, ніж у традиційних літій-іонних акумуляторів через дорожнечу сировини та низький вихід готової продукції.

Перспектива

Поява твердотільної батареї Chery з енергоємністю 600 Вт·год/кг — це важлива технологічна віха для китайської індустрії електромобілів.

Якщо компанія зможе успішно масштабувати виробництво, це подвоїть типовий запас ходу сучасних електрокарів і зміцнить позиції Китаю як лідера у розробці батарей нового покоління.