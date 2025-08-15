Chery везе в Європу кросовер, дуже схожий на Porsche Macan

Суббренд Chery під назвою Exeed представив в Китаї свою останню модель, відому як Exlantix E05. Цей позашляховик буде представлений на світових ринках, а його повноцінний дебют відбудеться на Мюнхенському автосалоні вже у вересні.

Цікаво, що дизайн новинки в передній частину дуже нагадує бензиновий Porsche Macan, хоча оптика E05 складніша, адже кросовер має блоки з трьома світлодіодними ДХВ. Крім того, основні фари розташовані нижче по обидва боки від невеликої решітки радіатора.

Водночас задня частина моделі, на жаль, не може похизуватись такою елегантністю. Вона виглядає дещо опуклою й має набагато скромніші світлодіодні задні ліхтарі. Серед інших особливостей дизайну Exeed Exlantix E05 – датчик LiDAR на даху.

Довжина автомобіля становить 4780 мм, ширина 1890 мм, висота 1725 мм, а колісна база – 2800 мм. Як притаманно китайським авто, інтер’єр кросовера досить мінімалістичний та вирізняється великим центральним екраном. Дизайнери та інженери Exeed також додали великий дисплей перед пасажиром та цифрову панель приладів.

Інші ключові деталі інтер'єру включають два підсклянники, пару бездротових зарядних пристроїв для телефонів та наскрізне відділення для зберігання речей під центральною консоллю. Оскільки нова модель ще не була повністю представлена, багато технічних деталей залишаються непідтвердженими.

Однак, згідно з документами Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, Exeed Exlantix E05 використовуватиме 1,5-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом разом з електромотором. Двигун видаватиме 154 к.с., але невідомо, яку потужність видає електродвигун.