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Як смарт-пристрої в китайських електромобілях шпигують всередині Ізраїлю

Міноборони Ізраїлю визнало китайські електромобілі BYD такими, що шпигують за військовими об’єктами та збирають дані про обороноздатність країни. Через це офіцерам ЦАХАЛ заборонено користуватися такою технікою.
Як смарт-пристрої в китайських електромобілях шпигують всередині Ізраїлю

ФОТО: Колаж Авто24|

4| Автомобільні системи електромобілів раді вас чути, бачити, перечитувати

Валентин Ожго
logo8 липня, 09:30
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Про ймовірний збір даних за допомогою вбудованих в автомобіль систем зв’язку та сенсорів зі зчитування та передачу даних з довкілля, у т. ч. перед вікнами штабів, розповів з посилання на Ynetnews спеціалізований ресурс Militarnyi.

Міністерство оборони видало наказ про забору BYD в користуванні військовослужбовцями після численних попереджень від експертів з кібербезпеки. Саме вони визнали, що сучасна комплектація китайських автомобілів перенасичена електронікою.

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Мова йде про такі вставки в плати, що за певним алгоритмом зреагують прямо в салоні на певні слова в розмові водія та пасажира й включать запис чи пряму трансляцію якщо не в Китай, то в його посольство. Зчитування на відстані телефонних розмов, записів з ПК в офісах також можливі.

Автомобільна система виявлення об'єктів, зчитування та обробки даних з довкілля. Фото: Greatwall

Повідомляється, що оборонне відомство закупило для потреб армійців понад 600 китайських автомобілів MG ZS EV та Chery Tiggo 8. Ці машини активно використовуються як службовий транспорт офіцерів, у тому числі "поблизу штаб-квартири Міноборони в Тель-Авіві".

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Нещодавно куплені нові моделі BYD Atto 3 для лейтенант-полковників в ЦАХАЛ після перевірки їхньої електроніки й донині не введені в експлуатацію. Отож для мінімізації ризиків витоку інформації, в отриманих авто вирішено примусово відключати систему e-Call — автоматичного зв’язку з екстреними службами.

За словами одного із засновників кібервідділу ШАБАК Гареля Менашрі, китайські автомобілі слід вважати мобільними розвідувальними платформами, здатними збирати звук, відео, геолокаційні та біометричні дані й передавати їх на сервери в Китаї.

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