Як смарт-пристрої в китайських електромобілях шпигують всередині Ізраїлю

Про ймовірний збір даних за допомогою вбудованих в автомобіль систем зв’язку та сенсорів зі зчитування та передачу даних з довкілля, у т. ч. перед вікнами штабів, розповів з посилання на Ynetnews спеціалізований ресурс Militarnyi.

Міністерство оборони видало наказ про забору BYD в користуванні військовослужбовцями після численних попереджень від експертів з кібербезпеки. Саме вони визнали, що сучасна комплектація китайських автомобілів перенасичена електронікою.

Читайте також Китайський автопром у Європі збільшує свою частку

Мова йде про такі вставки в плати, що за певним алгоритмом зреагують прямо в салоні на певні слова в розмові водія та пасажира й включать запис чи пряму трансляцію якщо не в Китай, то в його посольство. Зчитування на відстані телефонних розмов, записів з ПК в офісах також можливі.

Автомобільна система виявлення об'єктів, зчитування та обробки даних з довкілля. Фото: Greatwall

Повідомляється, що оборонне відомство закупило для потреб армійців понад 600 китайських автомобілів MG ZS EV та Chery Tiggo 8. Ці машини активно використовуються як службовий транспорт офіцерів, у тому числі "поблизу штаб-квартири Міноборони в Тель-Авіві".

Читайте також Китай випереджає усі країни світу за випуском електромобілів: інфографіка

Нещодавно куплені нові моделі BYD Atto 3 для лейтенант-полковників в ЦАХАЛ після перевірки їхньої електроніки й донині не введені в експлуатацію. Отож для мінімізації ризиків витоку інформації, в отриманих авто вирішено примусово відключати систему e-Call — автоматичного зв’язку з екстреними службами.

За словами одного із засновників кібервідділу ШАБАК Гареля Менашрі, китайські автомобілі слід вважати мобільними розвідувальними платформами, здатними збирати звук, відео, геолокаційні та біометричні дані й передавати їх на сервери в Китаї.