Китайские электромобили могут шпионить за своими владельцами: исследование армии Израиля

О вероятном сборе данных с помощью встроенных в автомобиль систем связи и сенсоров по считыванию и передаче данных из окружающей среды, в т. ч. перед окнами штабов, рассказал со ссылкой на Ynetnews специализированный ресурс Militarnyi.

Министерство обороны издало приказ о запрете BYD в пользовании военнослужащими после многочисленных предупреждений от экспертов по кибербезопасности. Именно они признали, что современная комплектация китайских автомобилей перенасыщена электроникой.

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Речь идет о вставках в платы, которые по определенному алгоритму реагируют на определенные слова в разговоре водителя и пассажира и включат запись или прямую трансляцию на серверы в Китай. Считывание на расстоянии телефонных разговоров, записей с ПК в офисах также возможны.

Автомобильная система обнаружения объектов, считывания и обработки данных из окружающей среды. Фото: Greatwall

Сообщается, что оборонное ведомство закупило для нужд армейцев более 600 китайских автомобилей MG ZS EV и Chery Tiggo 8. Эти машины активно используются как служебный транспорт офицеров, в том числе "вблизи штаб-квартиры Минобороны в Тель-Авиве".

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Недавно купленные новые модели BYD Atto 3 для лейтенант-полковников в ЦАХАЛ после проверки их электроники и по сей день не введены в эксплуатацию. Поэтому для минимизации рисков утечки информации, в полученных авто решено принудительно отключать систему e-Call - автоматической связи с экстренными службами.

По словам одного из основателей киберотдела ШАБАК Гареля Менашри, китайские автомобили следует считать мобильными разведывательными платформами, способными собирать звук, видео, геолокационные и биометрические данные и передавать их на серверы в Китае.