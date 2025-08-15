Chery везет в Европу кроссовер, очень похожий на Porsche Macan

Суббренд Chery под названием Exeed представил в Китае свою последнюю модель, известную как Exlantix E05. Этот внедорожник будет представлен на мировых рынках, а его полноценный дебют состоится на Мюнхенском автосалоне уже в сентябре.

Интересно, что дизайн новинки в передней часть очень напоминает бензиновый Porsche Macan, хотя оптика E05 более сложная, ведь кроссовер имеет блоки с тремя светодиодными ДХО. Кроме того, основные фары расположены ниже по обе стороны от небольшой решетки радиатора.

В то же время задняя часть модели, к сожалению, не может похвастаться такой элегантностью. Она выглядит несколько выпуклой и имеет гораздо более скромные светодиодные задние фонари. Среди других особенностей дизайна Exeed Exlantix E05 – датчик LiDAR на крыше.

Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина 1890 мм, высота 1725 мм, а колесная база – 2800 мм. Как свойственно китайским авто, интерьер кроссовера достаточно минималистичный и отличается большим центральным экраном. Дизайнеры и инженеры Exeed также добавили большой дисплей перед пассажиром и цифровую панель приборов.

Другие ключевые детали интерьера включают два подстаканника, пару беспроводных зарядных устройств для телефонов и сквозное отделение для хранения вещей под центральной консолью. Поскольку новая модель еще не была полностью представлена, многие технические детали остаются неподтвержденными.

Однако, согласно документам Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Exeed Exlantix E05 будет использовать 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом вместе с электромотором. Двигатель будет выдавать 154 л.с., но неизвестно, какую мощность выдает электродвигатель.