Chery QQ повертається: як змінилась модель нового покоління

Як пише CarNewsChina, автовиробник припинив продажі лінійки QQ у 2014 році, але відновив лінійку у квітні минулого року. Новий QQ3 є найдорожчим із серії QQ, хоча її ціна коливатиметься в районі 10 тисяч доларів. Автівка має опуклий кузов та овальні фари з горизонтальними денними ходовими вогнями.

Задні ліхтарі мають подібний стиль. Колісна база електромобіля становить 2700 міліметрів, а довжина 4200 мм. Електромотор на задній осі має потужність 90 кВт (121 к.с.), тоді як інформація про ємність акумулятора та запас ходу буде оприлюднена пізніше.

У салоні є пласке знизу кермо, овальні отвори кондиціонера, прямокутна панель приладів та 15,6-дюймовий центральний екран керування з роздільною здатністю 2,5K, що працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 8155, який також підтримує голосовий асистент зі штучним інтелектом.

Інші конфігурації включають 256-кольорове контурне підсвічування салону, бездротову зарядку потужністю 50 Вт, мобільне з’єднання з CarPlay, HiCar та CarLink, а також вдосконалену систему допомоги водієві Chery Falcon 500.