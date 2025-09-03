Укр
Chery QQ возвращается: как изменилась модель нового поколения

Компания Chery представила новый электрический QQ3 на нынешнем автосалоне в Чэнду. Официальный запуск электрического хэтчбека, который является прямым конкурентом VW ID.3 или MG4 в Китае, а также Renault 5 в Европе, состоится в конце года.
ФОТО: CarNewsChina|

Данила Северенчук
logo3 сентября, 15:30
Как пишет CarNewsChina, автопроизводитель прекратил продажи линейки QQ в 2014 году, но возобновил линейку в апреле прошлого года. Новый QQ3 является самым дорогим из серии QQ, хотя ее цена будет колебаться в районе 10 тысяч долларов. Автомобиль имеет выпуклый кузов и овальные фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями.

Задние фонари имеют подобный стиль. Колесная база электромобиля составляет 2700 миллиметров, а длина 4200 мм. Электромотор на задней оси имеет мощность 90 кВт (121 л.с.), тогда как информация о емкости аккумулятора и запас хода будет обнародована позже.

В салоне есть плоский снизу руль, овальные отверстия кондиционера, прямоугольная панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран управления с разрешением 2,5K, работающий на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, который также поддерживает голосовой ассистент с искусственным интеллектом.

Другие конфигурации включают 256-цветную контурную подсветку салона, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, мобильное соединение с CarPlay, HiCar и CarLink, а также усовершенствованную систему помощи водителю Chery Falcon 500.

#Фото #Chery #Новости #Электромобиль #Aвтоновинки