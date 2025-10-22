Chery представила твердотельную батарею нового типа

На конференции Chery Global Innovation Conference 2025, состоявшейся 18 октября в городе Уху, компания продемонстрировала прототип батареи с рекордной плотностью энергии 600 Вт-ч/кг - одним из самых высоких показателей среди всех китайских производителей на сегодня.

Прорывная технология и безопасность

Разработку осуществил Научно-исследовательский институт твердотельных аккумуляторов Chery, который применил твердый электролит, изготовлен методом полимеризации in-situ, в сочетании с литий-марганцевым катодом повышенной емкости.

Компания утверждает, что даже во время экстремальных испытаний - прокалывание гвоздем или повреждения сверлом - элемент не загорается и не выделяет дыма.

По расчетам Chery, такие батареи позволят электромобилям преодолевать более 1500 км в теории и примерно 1300 км в реальных условиях.

Пилотная эксплуатация запланирована на 2026 год, а серийное производство - на 2027-й, что может дать Chery преимущество над конкурентами BYD и CATL, которые планируют аналогичные шаги в тот же период.

Финансовые результаты и стратегия компании

Инновационная премьера состоялась на фоне рекордных финансовых показателей Chery. В сентябре 2025 года компания экспортировала 137 624 автомобиля (+26,2% к прошлому году) - пятый месяц подряд с результатом более 100 тысяч единиц.

За первое полугодие доход Chery достиг 141,6 млрд юаней (19,5 млрд долларов США), что на 26,3% больше, чем год назад.

После IPO в Гонконге 35% привлеченных средств компания направила на исследования и разработки, еще 25% - на технологии следующего поколения, среди которых и проект твердотельных батарей.

Глобальный контекст и вызовы

Презентация Chery состоялась на фоне мировой гонки за коммерциализацию твердотельных аккумуляторов. Свои программы развивают Toyota и Sumitomo Metal Mining, которые совместно работают над ускорением производства катодных материалов.

По прогнозам EVTank, к 2030 году мировые поставки твердотельных батарей достигнут 614 ГВт-ч, что составит более 10% глобального объема производства.

Впрочем, главным барьером остается высокая себестоимость - сегодня она примерно в 2,8 раза выше, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов из-за дороговизны сырья и низкого выхода готовой продукции.

Перспектива

Появление твердотельной батареи Chery с энергоемкостью 600 Вт-ч/кг - это важная технологическая веха для китайской индустрии электромобилей.

Если компания сможет успешно масштабировать производство, это удвоит типичный запас хода современных электрокаров и укрепит позиции Китая как лидера в разработке батарей нового поколения.