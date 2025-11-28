Chery зробив меншу копію Porsche Cayenne та продає його за $19 тисяч

Преміальний бренд Chery — Exeed — вивів на ринок новий середньорозмірний SUV ET5. Модель отримала привабливу ціну з урахуванням бонусу за трейд-ін і вже вважається конкурентом для популярних китайських гібридів, пише CnEVPost.

Ціна знизилась на 15% ще до старту продажів

Exeed ET5 — це кросовер із подовженим запасом ходу (EREV), який виробник орієнтує на молоді сім’ї. На старті пропонують дві версії, і з урахуванням бонусу за здачу авто Exeed встановила мінімальну ціну у 134 900 юанів, що приблизно дорівнює $19 070.

Це на 25 тисяч юанів дешевше, ніж попередньо оголошена вартість під час передзамовлення.

Формат EREV: 210 км на батареї та понад 1300 км загалом

ET5 презентували на автосалоні в Ченду ще в серпні, а попередні продажі почалися 13 листопада. Це середньорозмірний SUV, який має такі ключові характеристики:

довжина — 4780 мм,

ширина — 1890 мм,

висота — 1720 мм,

колісна база — 2800 мм.

У ролі генератора виступає 1.5T-бензиновий двигун потужністю 115 кВт. На задній осі — електромотор на 195 кВт, який забезпечує розгін до “сотні” за 7,6 секунди. Акумулятор — LFP від Gotion High-tech, ємністю 32,66 кВт·год.

Запас ходу на електротязі — 210 км за циклом CLTC.

З повним баком і зарядженою батареєю сумарний запас ходу досягає 1310 км — це один із найвищих показників у класі.

Фішки: потужні «мізки» та LiDAR у топверсії

Exeed ET5 став першою моделлю бренду, яка отримала новий комп’ютинг-процесор Horizon Journey 6P з продуктивністю 560 TOPS та систему HSD (Horizon SuperDrive).

Старша версія також комплектується LiDAR, тоді як базова обходиться без нього — очевидно, щоб утримати привабливу стартову ціну.

Конкуренти та розширення лінійки

У Китаї новий Exeed ET5 потрапляє у той самий сегмент, де вже продаються BYD Song Plus DM-i, Leapmotor C11 та Deepal S7.

Бренд Exeed активно розширює серію ET: вже з’явилися дані про більший ET7, а також інші моделі лінійки Sterrea.



Виробник також повідомив, що за десять місяців 2025 року Chery Group вивезла на зовнішні ринки 1,06 млн автомобілів, що на 12,9% більше у порівнянні з минулим роком.