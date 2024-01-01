Чеські та словацькі фермери перекрили кордон

Чеські фермери вийшли на вулиці по всій країні в четвер, 27 лютого, із сотнями тракторів, щоб протестувати проти імпорту харчових продуктів з країн, що не входять до ЄС. Про це пише Reuters та ряд чеських і словацьких ЗМІ.

Акції протесту відбувалися і на прикордонних переходах, де до чеських фермерів приєдналися колеги зі Словаччини, Угорщини та Австрії. На півдні країни тимчасово перекрили дорогу, що сполучає Чехію та Словаччину.

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Фермери Європи заявляли, що вони стикаються з несправедливими недоліками через стандарти та бюрократію. Вимагають змін у політиці Європейського Союзу. З-поміж основних гасел на плакатах є аграрнавимога "Зупиніть зерно з України" та екологічна - "Тупик зеленої угоди" щодо кліматичної угоди.

Протести в основному спрямовані проти угоди між ЄС і південноамериканським блоком Меркосур, укладеної в грудні.

На чесько-словацькому кордоні біля міста Голич, Словаччина, 27 лютого 2025 року. Фото: сайт reuters.com

"Ми вважаємо цю угоду лицемірною, оскільки європейські виробники та селекціонери повинні дотримуватися набагато суворіших стандартів, ніж стандарти в інших частинах світу", – сказав під час протесту президент Чеської аграрної палати Ян Долежал, якого коментує euractiv.com.

Голова Словацької сільськогосподарської та продовольчої палати Андрей Гайдош погодився зі своїм чеським колегою щодо недобросовісної конкуренції, додавши, що угода може становити ризик для здоров’я споживачів, оскільки деякі країни Латинської Америки використовують гормони росту або пестициди, заборонені в Європі.

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"Угода між ЄС і країнами МЕРКОСУР не витіснить чеських фермерів з ринку; імпорт із країн Південної Америки є мінімальним", – сказав Чеському інформаційному агентству міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.

Попутно вони зачепили звільнення від мит імпорт з України. Щоправда, підходи до українських пунктів пропуску зі сторони Євросоюзу не блокувалися.

За моніторингом Авто24 станом на 08:30 28 лютого жодних повідомлень Держмитслужба та Державна прикордонна служба про блокування пунктів пропуску не розміщувала, усі наші МАПП працюють у штатному режимі. Протягом минулої доби (27 лютого) західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 61 тисяча осіб та 17 тисяч транспортних засобів.