Чешские и словацкие фермеры перекрыли границу

Чешские фермеры вышли на улицы по всей стране в четверг, 27 февраля, с сотнями тракторов, чтобы протестовать против импорта пищевых продуктов из стран, не входящих в ЕС. Об этом пишет Reuters и ряд чешских и словацких СМИ.

Акции протеста проходили и на пограничных переходах, где к чешским фермерам присоединились коллеги из Словакии, Венгрии и Австрии. На юге страны временно перекрыли дорогу, что соединяет Чехию и Словакию.

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Фермеры Европы заявляли, что они сталкиваются с несправедливыми недостатками из-за стандартов и бюрократии. Требуют перемен в политике Европейского Союза. Среди основных лозунгов на плакатах есть аграрное требование "Остановите зерно из Украины" и экологическое – "Тупик зеленого соглашения" относительно климатического соглашения.

Протесты в основном направлены против соглашения между ЕС и американским блоком Меркосур, заключенной в декабре.

На чешско-словацкой границе возле города Голич, Словакия, 27 февраля 2025 года. Фото: сайт reuters.com

"Мы считаем это соглашение лицемерным, поскольку европейские производители и селекционеры должны придерживаться гораздо более строгих стандартов, чем стандарты в других частях света", – сказал во время протеста президент Чешской аграрной палаты Ян Долежал, которого комментирует euractiv.com.

Председатель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Андрей Гайдош согласился со своим чешским коллегой по недобросовестной конкуренции, добавив, что сделка может представлять риск для здоровья потребителей, поскольку некоторые страны Латинской Америки используют гормоны роста или пестициды, которые запрещены в Европе.

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"Соглашение между ЕС и странами МЕРКОСУР не вытеснит чешских фермеров с рынка; импорт из стран Южной Америки минимальный", – сказал Чешскому информационному агентству министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборни.

Попутно они затронули освобождение от пошлин импорт из Украины. Правда, подходы к украинским пунктам пропуска со стороны Евросоюза не блокировались.

Мониторинг Авто24 показал, что по состоянию на 08:30 28 февраля никаких сообщений Гостаможслужба и Государственная пограничная служба о блокировке пунктов пропуска не размещала, все наши МАПП работают в штатном режиме. За прошедшие сутки (27 февраля) западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 61 тысяча человек и 17 тысяч транспортных средств.