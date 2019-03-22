Бюджетний компактний седан дебютував у Китаї, але може прибути й до нас.

General Motors China представила новий компактний седан Onix, котрий може стати глобальною моделлю.

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У Південній Америці субкомпактний хетчбек Onix став бестселером минулого року – було продано більше 210 тисяч примірників, тоді як в Китаї найбільш успішною моделлю марки став компактний седан Chevrolet Cavalier (більше 252 тисяч машин).

Виявилось, що новий Onix, який може з’явитись і в Європі, – це злегка перелицьований компактний седан Cavalier зразка 2016 року. Саме під цим іменем можна знайти новинку на китайському сайті Chevrolet.

Нове покоління Chevrolet Onix представлено у спортивному виконанні з пакетом Redline, на чорних 16-дюймових литих дисках, хоча й з барабанними задніми гальмами.

Фото: Chevrolet Onix (Cavalier у Китаї) / Chevrolet

Офіційної інформації про силові агрегати новинки немає, однак за інформацією китайських ЗМІ, з технічної точки зору це той самий седан Cavalier, що й у Піднебесній. Таким чином Onix має платформу від Chevrolet Cruze першого покоління, а колісна база моделі має становити блиько 2600 мм.

Відомо, що китайський Onix буде пропонуватися з двома бензиновими двигунами на вибір: атмосферним 1.3 (103 к.с.) і 1.0-турбо (116 к.с.).

У продажу Chevrolet Onix очікується влітку цього року, і очікується, що він буде коштувати трохи дешевше, ніж Cavalier, за який зараз просять як мінімум 79 900 юанів – 319 900 гривень.

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