Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що передбачає новий законопроект про таксі. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Чиновники хочуть вивести ринок таксі з тіні. Таксисти платитимуть за "патент" по 4723 грн. на рік. Держава має отримати від цього близько 800 млн. грн. щорічно.

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Ведучий запитав, як ви плануєте легалізувати таксистів? І які терміни відводите на повну легалізацію?

"Розроблений законопроект, який нами опублікований до обговорення. Сподіваюся, що у вересні ми матимемо можливість його зареєструвати як законопроект у ВР. Розділяємо дві системи: є традиційні ліцензійні перевізники — класичні служби таксі так би мовити, які отримають деякі переваги. Зможуть їздити смугами для громадського транспорту — вже ухвалені відповідні зміни до ПДР, робити посадку-висадку, де паркування заборонено. Зможуть так само очікувати на острівцях для таксі, а також обслуговувати в зоні вокзалів та аеропортів", – пояснив він.

За словами Криклія, інші неофіційні перевізники можуть придбати патенти. "По-перше, не треба буде мати статусу фізичної чи юридичної особи підприємця. Треба придбати патент. Більше того для електромобілів патент буде удвічі дешевший. І ви як фізична особа, у разі наданні цих послуг, будете сплачувати податок", – уточнив міністр.

"Важливо, що розповсюджені служби такі як Uber, Uklon, Bolt вони підтримують законопроєкт. Це єдиний спосіб вивести їх з тіні. Якщо буде підтримка ВР, то це можливо до кінця року", – наголосив він.

За перевезення пасажирів без "патенту" законопроект передбачає штраф у розмірі 3400 грн. Такий самий штраф пропонується вести і відносно "диспетчерських", які надають інформаційні послуги з організації перевезень водіям без "патентів".

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