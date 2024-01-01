Чого очікують користувачі від безпілотних автомобілів: дослідження

Перегляд фільмів, ігри, робота чи відпочинок — майбутні користувачі автоматизованих транспортних засобів мають чітке уявлення про те, як вони хочуть проводити час у дорозі. Такими є результати дослідницького проєкту RUMBA, який очолювала компанія Bosch.

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Метою проекту було вивчення очікувань людей від автоматизованих транспортних засобів — як щодо оснащення салону, так і щодо кермування. Їхні побажання вимагають повної перебудови інтер'єру автомобіля, і це ставить перед виробниками та постачальниками нові виклики.

«Отримані дані вплинуть на розробку транспортних засобів наступних поколінь. У майбутньому це може призвести до створення абсолютно нового простору, де користувачам буде зручно працювати та приємно проводити час», — говорить Міхаель Шульц, очільник проекту в компанії Bosch.

Наприклад, автоматизовані автомобілі та комерційні транспортні засоби можуть бути перетворені на офіси, кінотеатри або навіть спальні. Багато постачальників послуг розглядають транспортні засоби як ще невикористаний, а отже, важливий сегмент ринку.

Робота в межах проекту RUMBA була профінансована грантом у розмірі близько 11 мільйонів євро від Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини. Протягом 3,5 років команда з представників автовиробників, постачальників авторинку та наукових установ досліджувала, чого користувачі очікують від майбутніх транспортних засобів, які зможуть долати значні відстані в автоматичному режимі.

Дослідники з'ясували, як водії легкових і комерційних автомобілів воліли б проводити час, якби їм не доводилося сидіти за кермом. «Нам стало зрозуміло, що автоматизація водіння створює нові можливості для використання інтер'єру, — пояснює пан Шульц. — Наприклад, замість звичайного керма, транспортні засоби можуть запропонувати користувачам альтернативні елементи керування. Технологія Steer-by-wire має здатність відкрити безпрецедентні можливості для дизайну інтер'єру з безліччю інноваційних функцій».

Відпочинок і сон під час подорожі

Експерти, залучені до проекту RUMBA (абревіатура з німецьких слів, що означає «Реалізація позитивного користувацького досвіду за допомогою зручного дизайну інтер'єру для автоматизованих функцій водіння») зіткнулися з низкою складних запитів від користувачів. Наприклад, вони витратили багато часу на дослідження, як швидко людина може відновити контроль над автомобілем після сну і які фактори на це впливають. Серед іншого, вони з’ясували, що якщо водії перебували у розслабленому сидячому положенні, то одним з визначальних факторів є відстань водія від дисплея та елементів керування.

Дослідження показали, що для великої кількості учасників було достатньо періоду до 60 секунд. Проте також було виявлено дефіцит продуктивності водіння і погіршення самопочуття після повернення до керування. Було зроблено висновок, що система повинна будити користувача заздалегідь, щоб у нього було достатньо часу прокинутися, зорієнтуватися і відреагувати. Це також вимагає від технології здатності розпізнавати стан водія та оцінювати, чи він спить, і чи готовий сісти за кермо.

Обережність професійного водія

Крім того, проєкт досліджував характеристики керованості, які повинні забезпечити автоматизовані транспортні засоби для створення комфорту та гарантування безпеки водіїв і пасажирів. Наприклад, стрімке прискорення під час рушання з місця або різке гальмування може викликати нудоту, а відтак знизити увагу чи викликати дискомфорт. Беручи це до уваги, експерти уважно спостерігали за тим, як м'яко і обережно професійні водії керують автомобілями. Вони також дослідили, які додаткові заходи є ефективними для запобігання закачуванню.

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Простір для нового

Під час проєкту експерти також проаналізували, які кольори, матеріали, конструкції, освітлення, елементи управління будуть доречними в дизайні салонів автомобілів, беручи до уваги ситуацію під час тієї чи іншої подорожі. Проте деякі побажання користувачів і надалі будуть обмежені вимогами безпеки та технічними умовами. З міркувань безпеки та через обмежений простір такі запити, як сидіння, що можна повертати під час руху, залишатимуться проблемою навіть у великих транспортних засобах.

В цілому експерти дійшли висновку, що автомобілі майбутнього відкриють безпрецедентні можливості не лише для автовиробників і постачальників авторинку, але й для провайдерів послуг, які до цього часу були мало пов'язані з транспортними засобами. «Наш проект відкрив двері для широкого спектра інновацій. Ми переконані, що отримані нами дані допоможуть сформувати те, як люди сприйматимуть індивідуальну мобільність у майбутньому», — підсумовує Міхаель Шульц.