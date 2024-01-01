Американці знущаються з безпілотних таксі: відео

Джейсон Карр вирішив перевірити роботаксі й поділився експериментом у свому Instagram. Він вдягнув футболку з зображенням знака “стоп” й став на краю дороги, аби перевірити, як поводитиме себе безпілотний автомобіль.

Читайте також: Безпілотні таксі Waymo почали перевозити пасажирів у Сан-Франциско

Як виявилось, система авто прийняла зображення на футболці за реальний знак й виконала зупинку. Автономний Jaguar I-Pace стояв допоки Джейсон не закрив зображення, або не відійшов в бік від дороги.

Однак, користувачі в мережі залишили коментарі, що автомобіль зупинився, адже виявив пішохода (тобто самого Джейсона) на дорозі. Через це автор вирішив провести ще один тест. Він обрав 4 різні локації й стояв на пішохідній доріжці в різний час доби.

Також цікаво: Безпілотний автомобіль Waymo збив велосипедиста

Результат виявився вражаючим. В трьох з чотирьох випадків Jaguar здійснив зупинку. Це доводить, що автомобіль дійсно реагує на зображення знака і його дуже легко обдурити. Проте, це гарний приклад того, наскільки відкалібровані системи автономного водіння.

Як стверджують автовиробники, системи автономного водіння – це майбутнє світової автоіндустрії, однак головне завдання. Зробити їх максимально безпечними. Наразі невідомо, яким чином система автомобіля зреагує на інший знак, наприклад, на обмеження максимальної швидкості. Про це навіть почали жартувати користувачі в мережі.

Читайте також: В Сан-Франциско розтрощили та підпалили безпілотне таксі Waymo

Деякі з них написали, аби автор вдягнув футболку з зображенням знака, що дозволяє рухатись зі швидкістю 110 миль/год. Ймовірно, автономна система Waymo ніяк би не зреагувала, адже усі авто їздять зі швидкістю дозволеною в місті, проте, це лише припущення й достеменно невідомо, як саме автомобіль вчинив би у такій ситуації.