Американцы издеваются над беспилотным такси: видео

Джейсон Карр решил проверить роботакси и поделился экспериментом в своем Instagram. Он надел футболку с изображением знака "стоп" и стал на краю дороги, чтобы проверить, как будет вести себя беспилотный автомобиль.

Читайте также: Беспилотные такси Waymo начали перевозить пассажиров в Сан-Франциско

Как оказалось, система авто приняла изображение на футболке за реальный знак и выполнила остановку. Автономный Jaguar I-Pace стоял пока Джейсон не закрыл изображение, или не отошел в сторону от дороги.

Однако, пользователи в сети оставили комментарии, что автомобиль остановился, ведь обнаружил пешехода (то есть самого Джейсона) на дороге. Поэтому автор решил провести еще один тест. Он выбрал 4 разные локации и стоял на пешеходной дорожке в разное время суток.

Также интересно: Беспилотный автомобиль Waymo сбил велосипедиста

Результат оказался впечатляющим. В трех из четырех случаев Jaguar совершил остановку. Это доказывает, что автомобиль действительно реагирует на изображение знака и его очень легко обмануть. Тем не менее, это хороший пример того, насколько откалиброваны системы автономного вождения.

Как утверждают автопроизводители, системы автономного вождения – это будущее мировой автоиндустрии, однако главная задача. Сделать их максимально безопасными. Пока неизвестно, каким образом система автомобиля среагирует на другой знак, например, на ограничение максимальной скорости. Об этом даже начали шутить пользователи в сети.

Читайте также: В Сан-Франциско разбили и подожгли беспилотное такси Waymo

Некоторые из них написали, чтобы автор надел футболку с изображением знака, что позволяет двигаться со скоростью 110 миль/ч. Вероятно, автономная система Waymo никак бы не среагировала, ведь все авто ездят со скоростью разрешенной в городе, однако, это лишь предположение и точно неизвестно, как именно автомобиль поступил бы в такой ситуации.