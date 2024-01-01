Чего ожидают пользователи от беспилотных автомобилей: исследование

Просмотр фильмов, игры, работа или отдых - будущие пользователи автоматизированных транспортных средств имеют четкое представление о том, как они хотят проводить время в дороге. Таковы результаты исследовательского проекта RUMBA, который возглавляла компания Bosch.

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Целью проекта было изучение ожиданий людей от автоматизированных транспортных средств - как по оснащению салона, так и по управлению. Их пожелания требуют полной перестройки интерьера автомобиля, и это ставит перед производителями и поставщиками новые вызовы.

"Полученные данные повлияют на разработку транспортных средств следующих поколений. В будущем это может привести к созданию совершенно нового пространства, где пользователям будет удобно работать и приятно проводить время", - говорит Михаэль Шульц, глава проекта в компании Bosch.

Например, автоматизированные автомобили и коммерческие транспортные средства могут быть превращены в офисы, кинотеатры или даже спальни. Многие поставщики услуг рассматривают транспортные средства как еще неиспользованный, а следовательно, важный сегмент рынка.

Работа в рамках проекта RUMBA была профинансирована грантом в размере около 11 миллионов евро от Федерального министерства экономики и защиты климата Германии. В течение 3,5 лет команда из представителей автопроизводителей, поставщиков авторынка и научных учреждений исследовала, чего пользователи ожидают от будущих транспортных средств, которые смогут преодолевать значительные расстояния в автоматическом режиме.

Исследователи выяснили, как водители легковых и коммерческих автомобилей предпочли бы проводить время, если бы им не приходилось сидеть за рулем. "Нам стало понятно, что автоматизация вождения создает новые возможности для использования интерьера, - объясняет г-н Шульц. - Например, вместо обычного руля, транспортные средства могут предложить пользователям альтернативные элементы управления. Технология Steer-by-wire обладает способностью открыть беспрецедентные возможности для дизайна интерьера с множеством инновационных функций".

Отдых и сон во время путешествия

Эксперты, привлеченные к проекту RUMBA (аббревиатура из немецких слов, что означает "Реализация положительного пользовательского опыта с помощью удобного дизайна интерьера для автоматизированных функций вождения") столкнулись с рядом сложных запросов от пользователей. Например, они потратили много времени на исследование, как быстро человек может восстановить контроль над автомобилем после сна и какие факторы на это влияют. Среди прочего, они выяснили, что если водители находились в расслабленном сидячем положении, то одним из определяющих факторов является расстояние водителя от дисплея и элементов управления.

Исследования показали, что для большого количества участников было достаточно периода до 60 секунд. Однако также был выявлен дефицит производительности вождения и ухудшение самочувствия после возвращения к управлению. Был сделан вывод, что система должна будить пользователя заранее, чтобы у него было достаточно времени проснуться, сориентироваться и отреагировать. Это также требует от технологии способности распознавать состояние водителя и оценивать, спит ли он, и готов ли сесть за руль.

Осторожность профессионального водителя

Кроме того, проект исследовал характеристики управляемости, которые должны обеспечить автоматизированные транспортные средства для создания комфорта и обеспечения безопасности водителей и пассажиров. Например, стремительное ускорение при трогании с места или резкое торможение может вызвать тошноту, а затем снизить внимание или вызвать дискомфорт. Принимая это во внимание, эксперты внимательно наблюдали за тем, как мягко и осторожно профессиональные водители управляют автомобилями. Они также исследовали, какие дополнительные меры являются эффективными для предотвращения укачивания.

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Пространство для нового

Во время проекта эксперты также проанализировали, какие цвета, материалы, конструкции, освещения, элементы управления будут уместными в дизайне салонов автомобилей, принимая во внимание ситуацию во время того или иного путешествия. Однако некоторые пожелания пользователей и в дальнейшем будут ограничены требованиями безопасности и техническими условиями. Из соображений безопасности и из-за ограниченного пространства такие запросы, как сиденья, что можно поворачивать во время движения, будут оставаться проблемой даже в больших транспортных средствах.

В целом эксперты пришли к выводу, что автомобили будущего откроют беспрецедентные возможности не только для автопроизводителей и поставщиков авторынка, но и для провайдеров услуг, которые до сих пор были мало связаны с транспортными средствами. "Наш проект открыл двери для широкого спектра инноваций. Мы убеждены, что полученные нами данные помогут сформировать то, как люди будут воспринимать индивидуальную мобильность в будущем", - заключает Михаэль Шульц.