А читав би інструкцію – такого б не трапилось.

Пітер Пірос з міста Клівленд у США просидів у своєму гаражі більше 13 годин, замкнений у машині, акумулятор якої раптово розрідився. Літній чоловік ледь не загинув у власному автомоіблі та був випадково врятований пильним сусідом.

Пітеру Піросу 75 років і за кермом він не перший рік, та несподівана розрядка акумулятора у його Cadillac XLR ледь не коштувала йому життя. Особливістю цього спортивного купе, що базується агрегатах Corvette, є електричний привід дверей – саме вони і стали причиною халепи.

Також цікаво: Lexus ES отримав камери замість дзеркал

Як повідомляє The Washington Post, одного дня пан Пірос вирішив прокататись на машині, зайшов у гараж, сів у автівку, двері зачинились і тут він помітив, що в автомобіля розрядився акумулятор. Це означало, що рушити з місця він не зможе, та коли чоловік хотів вийти з машини, виявилось, що двері заблоковані і відкрити їх немає змоги. За збігом обставин батарейка у пульті також розрядилась. На біду у Пітера Піроса ще й не було при собі телефона.



Фото: Cadillac XLR / Cadillac

Чоловік пробував усе, що тільки можна, аби вибратись з машини. Волав про допомогу, намагався вибити скло та навіть самі двері – та усе марно. На дворі був спекотний день, автомобіль знаходився у гаражі позаду будинку, а Пітер – усередині машини. Його ніхто не чув і не бачив, тож він буквально жарився у своєму Кадилаку. При цьому рішення його проблеми знаходилось на відстані витягнутої руки – збоку від сидіння є механічна ручка для відкриття дверей. Та у паніці пан Пірос чи то забув, чи то не зміг знайти її, а може й узагалі не знав, що вона там є. Так чи інакше, Пітер Пірос був врятований сусідом, котрий помітив, що гараж літнього чоловіка дуже довго стоїть відчинений.



Фото: Механічна ручка відкриття дверей Cadillac XLR / Мotor1

Адвокати чоловіка ознайомились з інструкцією автомобіля і наполягають, що виробник не забезпечив користувачів належною інформацією, оскільки про наявність механічної ручки та її розташування у товстому довіднику є усього два рядки тексту, котрі не так вже й просто знайти.

Також цікаво: Ось ваш шанс купити справжній Lamborghini за 20 тисяч доларів