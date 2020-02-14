Буває, що начебто і акумулятор нестарий, і заряджали його недавно, а холодним ранком стартер крутиться зовсім вже неохоче. При цьому на прогрітому моторі ніяких проблем, запуск впевнений. Так у чому ж справа?

Навіть у кінці теплої зими у деяких автовласників виникли проблеми. Деякі автомобілі не завелися в мороз – замерзлий двигун не вдалося розкрутити до оборотів, достатніх для запуску. "Сів акумулятор", – вирішили власники.

Часто при проблемах з холодним пуском ми грішимо на акумуляторну батарею, в той час як є низка інших причин.

Коли через мляві оберти стартера врешті-решт вирок отримує все-таки акумулятор – погодьтеся, це несправедливо. Навіть якщо підзарядка АКБ на певний час все-таки допомогла, насправді є кілька причин, про які не відразу здогадуються навіть досвідчені автоелектрики.

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Клема

На багатьох автомобілях з більш-менш значним пробігом встановлені вже нерідні акумуляторні клеми, оскільки рідні або потріскалися, або "розбилися" так, що не дозволяють щільно затиснути контакт батареї. На авторинках в асортименті пропонуються симпатичні на вигляд клеми, які насправді часто виявляються винуватцем поганого запуску двигуна в морози.

Зліва – провід з перетином, необхідним для роботи стартера типового автомобіля об'ємом двигуна 1,6-2,0 л. Праворуч – провід з комплекту акумуляторної клеми з авторинку.

Нюанс в тому, що найчастіше при купівлі ми звертаємо увагу на власне клему, не розуміючи, що іпаяний в неї кабель не менш важливий. Адже для живлення стартера бензинового легковика в режимі максимального навантаження цим кабелем потрібно пропустити струм близько 100 – 200 ампер. При напрузі 12 вольт це означає, що площа перетину мідної жили силового проводу повинна бути близько 20 – 30 мм2. У той час як провід, що йде в парі з клемою з авторинку, не завжди налічує і 10 "квадратів"! За рахунок товстої ізоляції така підробка виглядає як справжній кабель – товстий і надійний.

Купуючи подібну клему з проводом, потрібно бути готовим до того, що січення мідної жили виявиться неприпустимо малим.

Найцікавіше, що в теплу пору року, на теплому двигуні, такого дроту для запуску мотора вистачає. Але недостатню товщину мідної жили іноді видає незвична поведінка стартера: в першу секунду після повороту ключа (або натискання кнопки старту) його обертання дуже повільне, а потім він ніби розкручується. Майте на увазі – коли сів акумулятор, все буває якраз навпаки – стартер крутиться все повільніше і повільніше.

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Підшипники

Причиною лінивого обертання може бути і сам стартер. Одна з причин "ліні" – знос підшипників. Ця неприємність також проявляється насамперед під великим навантаженням, тобто при холодному пуску. В принципі, стартер начебто працює непогано, але під впливом магнітного поля якір перекошується, через що порушуються контакт в щітках і магнітний зазор, а при сильному зносі якір починає зачіпати за статор. Через це впаде потужність і сповільнюється обертання коленвала ДВС. В принципі, досвідчені електрики з цією несправністю знайомі, але для її усунення потрібне повне розбирання вузла.

Немає контакту

Схожі симптоми (нечіткі, то пропадають, то виникають знову) – демонструє і така відносно рідкісна несправність, як відпаяна шина (провід) в електродвигуні стартера. За деяких умов дефектний стик пропускає струм нормально, за інших – найчастіше під навантаженням – нагрівається і стартер частково втрачає потужність.

Якщо в стартері розбовтані підшипники, ротор може зачіпати за статор, ускладнюючи обертання, особливо під навантаженням.

Цікаво, що подібна несправність може бути вродженою, через прихований заводський брак. Вона не проявлятися досить довго, аж до зими зі справжніми морозами, коли від стартера буде потрібно максимальний крутний момент, а відповідно, і великий струм в обмотках. Якого не вдасться видати через поганий контакт в ланцюзі в місці стику. Для усунення проблеми стартер потрібно демонтувати і повністю розібрати.

Рекомендація Авто24

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