Бывает, что вроде и аккумулятор нестарый, и подзаряжали его недавно, а холодным утром стартер крутится совсем уж неохотно. При этом на прогретом моторе никаких проблем, запуск уверенный. Так в чем же дело?

Наконец пришедшие под конец зимы морозы преподнесли сюрпризы многим автовладельцам, которые считали свои машины исправными. Некоторые автомобили не завелись в мороз – замерзший двигатель не удалось раскрутить до оборотов, достаточных для запуска. “Сел аккумулятор”, - решили владельцы.

Часто при проблемах с холодным пуском мы грешим на аккумуляторную батарею, в то время как есть целый набор других причин.

Когда из-за вяло вращающегося стартера в конце концов приговор получает все-таки аккумулятор – согласитесь, это несправедливо. Даже если подзарядка АКБ на время все-таки помогла, на самом деле есть несколько причин, о которых не сразу догадываются даже опытные автоэлектрики.

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Клемма

На многих автомобилях с более-менее значительным пробегом установлены уже неродные аккумуляторные клеммы, поскольку родные или потрескались, или “разбились” так, что не позволяют плотно обжать штырь батареи. На авторынках в ассортименте предлагаются симпатичные с виду клеммы, которые на самом деле часто оказываются виновником плохого запуска двигателя в морозы.

Слева – провод с сечением, необходимым для работы стартера типичного автомобиля объемом двигателя 1,6 – 2,0 л. Справа – провод из комплекта аккумуляторной клеммы с авторынка.

Тонкость в том, что чаще всего при покупке мы обращаем внимание на собственно клемму, не понимая, что впаянный в нее кабель не менее важен. Дело в том, что для питания стартера бензиновой легковушки в режиме максимальной нагрузки по этому кабелю нужно пропустить ток порядка 100 – 200 ампер. При напряжении 12 вольт это означает, что площадь сечения медной жилы силового провода должна быть около 20 – 30 мм2. В то время как провод, идущий в паре с клеммой с авторынка, не всегда насчитывает и 10 “квадратов”! При том что за счет толстой изоляции такая поделка выглядит как настоящий кабель – толстый и внушительный.

Покупая подобную клемму с проводом, нужно быть готовым к тому, что сечение медной жилы провода окажется недопустимо малым.

Самое интересное, что в теплое время года, да на теплом двигателе, и такого провода для запуска мотора хватает. Но недостаточную толщину медной жилы иногда выдает необычно поведение стартера: в первую секунду после поворота ключа (или нажатия кнопки старта) его вращение очень медленное, а потом он как будто раскручивается. Имейте в виду – при севшем аккумуляторе все выглядит как раз наоборот – стартер крутится все медленнее и медленнее.

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Подшипники

Причиной ленивого вращения может быть и сам стартер. Одна из причин “лени” – износ подшипников. Эта неприятность также проявляется прежде всего под большой нагрузкой, т.е. при холодном пуске. В принципе, стартер как будто работает неплохо, но под воздействием магнитного поля якорь перекашивается, из-за чего нарушаются контакт в щетках и магнитный зазор, а при сильном износе якорь начинает задевать за статор. Из-за этого падет мощность и замедляется вращение коленвала ДВС. В принципе, опытные электрики с этой неисправностью знакомы, но для ее устранения нужна полная разборка узла.

Нет контакта

Похожие симптомы – нечеткие, то пропадающие, то возникающие вновь - демонстрирует и такая относительно редкая неисправность, как отпаявшаяся шина (провод) в электродвигателе стартера. При некоторых условиях такой дефектный стык пропускает ток нормально, при иных – чаще всего под нагрузкой – нагревается и стартер частично теряет мощность.

Если в стратере разболтаны подшипники, ротор может задевать за статор, затрудняя вращение, в особенности под нагрузкой.

Интересно, что подобная неисправность может быть врожденной, из-за скрытого заводского брака. И не проявляться довольно долго, вплоть до зимы с настоящими морозами, когда от стартера потребуется максимальный крутящий момент, а соответственно, и большой ток в обмотках. Которого не удастся выдать из-за плохого контакта в цепи в месте стыка. Для устранения проблемы стартер нужно демонтировать и полностью разобрать.

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