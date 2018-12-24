Головна причина затримок оформлення документів на розмитнення - відсутність попередньої митної декларації та несплата митних платежів.

Заступник начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС Олена Мошинська розповіла, чому зонах митного контролю накопичується значна кількість нерозмитнених автомобілів.

За її словами, станом на 18 грудня через відсутність попередньої митної декларації у пунктах пропуску стояло 230 транспортних засобів (із них більше тижня – 44). Таку декларацію мають подати ті громадяни, які в’їжджають в Україну із-за кордону.

"Громадянин, який в’їжджає в Україну і планує оформити цей автомобіль у вільний обіг, повинен спочатку подати попередню митну декларацію, резервуються кошти і лише після цього його пропустять з пункту пропуску до митниці призначення. Якщо попередня митна декларація не оформлена, то громадянин мусить стояти і чекати. Для тих транспортних засобів, які вже знаходяться в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту, ПД не подається, оскільки необхідно одразу подавати декларацію в режим імпорту", – пояснила Олена Мошинська.

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Для оформлення автомобілів, які були ввезені в режимах тимчасового ввезення чи транзиту, виїзд за кордон не є обов’язковим, проте необхідно подати митниці належні документи. Лише якщо без виїзду із України документи не отримати, то доведеться їхати.

"Станом на 9.00 18 грудня в зонах митного контролю митниць по всій Україні було майже 5,5 тис. автомобілів. Більша кількість, майже 3 тис. – це просто не подані декларації для оформлення. Громадянин із ТЗ заїжджає в зону митного контролю і тільки після цього починає з’ясовувати, що йому необхідно робити, які зібрати та подати документи. Громадянин повинен спочатку все з’ясувати, а вже потім заїжджати", – підкреслила Олена Мошинська.

Вона також зазначила, частина декларацій не оформлюється через відсутність коштів на рахунку митниці. Адже ТЗ не може бути оформлений, якщо громадянин не перерахував кошти у повному обсязі.

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Олена Мошинська також наголосила, що транспортний засіб, який був зареєстрований за кордоном, обов’язково має бути знятий з реєстрації. Так, із 5,5 тис. автомобілів, про які зазначалось раніше, у 231 випадку – відсутня саме така інформація.

Через відсутність документів або відомостей митне оформлення автомобілів з єврономерами інколи займає більше часу, ніж очікують громадяни.

"Є випадки оформлення автомобілів хвилин за 30, а є й ті, які стоять по декілька днів. Оскільки декларант декларацію подав, а документи всі не подав і просить час на надання додаткових документів, то митниця звичайно чекає. Тому тривалість оформлення різна", – зазначила Олена Мошинська.

Службовець також розповіла, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1077 від 12 грудня 2018 року, в якій визначено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України.