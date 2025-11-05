Чому автоцивілка обов’язкова для автовласників та який штраф за її відсутність

Договір страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, відомий як автоцивілка або ОСЦПВ, передбачений українськими законами для кожного власника транспортного засобу. За його відсутність передбачена адміністративна відповідальність. Про це розповіли у МСТБУ.

Штрафи за відсутність поліса

У 2025 році штраф за керування без чинної автоцивілки становить 425 гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, сума подвоюється до 850 гривень. Водій також може бути притягнутий до додаткової відповідальності у разі скоєння ДТП.

Відшкодування збитків при ДТП

Якщо винуватець аварії не має чинного поліса ОСЦПВ, він має компенсувати матеріальні збитки і шкоду здоров’ю потерпілих власним коштом. Якщо ж відмова від компенсації призведе до виплат з боку МТСБУ, контора ініціює регресний позов і буде намагатись стягти всю суму збитків, через суд.

Наявність автоцивілки надає водію певні можливості:

можливість отримати компенсацію з Фонду захисту потерпілих МТСБУ, якщо винуватець ДТП не застрахований

можливість оформлення ДТП за Європротоколом без виклику поліції (за умови наявності полісів у обох водіїв)

можливість скористатися системою прямого врегулювання, коли збитки відшкодовує страхова компанія потерпілої сторони

Автоцивілка виконує роль фінансового бар’єра, що захищає водіїв від великих, а інколи й критичних витрат. Її вартість цього року дуже сильно зросла через прийнятий українською владою закон. При цьому страхові компанії збирають з водіїв у чотири рази більше коштів, ніж виплачують.